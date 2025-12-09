ALD de Santa Cruz avanza en la selección de vocales del TED

El proceso de selección de vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz avanza en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), que hasta ayer registraba 11 postulantes: seis mujeres y cinco hombres.

La presidenta interina de la ALD, Mavy Pedraza, confirmó que el procedimiento seguirá el cronograma establecido, que contempla varias etapas entre esta semana y la próxima.

Según el detalle proporcionado, las fases son las siguientes:

Miércoles 10: verificación de requisitos

Jueves 11: publicación de habilitados e inhabilitados

Viernes 12: presentación de impugnaciones

Sábado 13: resolución de impugnaciones

Domingo 14: notificación a los impugnantes

Lunes 15: evaluación de méritos

Martes 16: publicación de calificaciones

Miércoles 17: impugnación de méritos

Jueves 18: resolución de impugnaciones

Viernes 19: selección final de las cuatro ternas

Pedraza recordó que la ALD debe conformar cuatro ternas, cada una con representación de género e indígena: cuatro mujeres, cuatro hombres y cuatro representantes indígenas.

Los nombres oficiales de los postulantes serán revelados esta tarde, a las 16:00, cuando la Comisión instale sesión y comience la revisión formal de los expedientes.

