ALD de Santa Cruz avanza en la selección de vocales del TED

Hasta el lunes se tenía el registro de 11 personas que estaban postulando para ser los nuevos vocales electorales en el departamento cruceño.
09/12/2025 11:07
El proceso de selección de vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz avanza en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), que hasta ayer registraba 11 postulantes: seis mujeres y cinco hombres.
La presidenta interina de la ALD, Mavy Pedraza, confirmó que el procedimiento seguirá el cronograma establecido, que contempla varias etapas entre esta semana y la próxima.
Según el detalle proporcionado, las fases son las siguientes:
Miércoles 10: verificación de requisitos
Jueves 11: publicación de habilitados e inhabilitados
Viernes 12: presentación de impugnaciones
Sábado 13: resolución de impugnaciones
Domingo 14: notificación a los impugnantes
Lunes 15: evaluación de méritos
Martes 16: publicación de calificaciones
Miércoles 17: impugnación de méritos
Jueves 18: resolución de impugnaciones
Viernes 19: selección final de las cuatro ternas
Pedraza recordó que la ALD debe conformar cuatro ternas, cada una con representación de género e indígena: cuatro mujeres, cuatro hombres y cuatro representantes indígenas.
Los nombres oficiales de los postulantes serán revelados esta tarde, a las 16:00, cuando la Comisión instale sesión y comience la revisión formal de los expedientes.
