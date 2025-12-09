Comisión Mixta inicia la revisión de documentos de 440 postulantes para el TSE

El proceso de selección y designación de vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa avanzando. Este martes se cumple la etapa de revisión de la documentación presentada por las 440 personas que postulan al cargo en el órgano electoral.

La Comisión Mixta de Constitución inició la verificación de los requisitos habilitantes generales y específicos, un trabajo que se ejecuta con cautela en el interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El proceso seguirá este miércoles con la publicación de la lista de postulantes habilitados. El jueves se abrirá el periodo para presentar impugnaciones y el viernes la Comisión Mixta emitirá la resolución correspondiente sobre las observaciones recibidas.

La Asamblea tiene la responsabilidad de seleccionar, elegir y designar a los nuevos vocales del TSE dentro de los plazos ajustados de la Ley 1701, que establece un régimen excepcional y transitorio que obliga a culminar todo el proceso en apenas 15 días.

Los nuevos vocales deberán conducir el proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, por lo que el Legislativo no tiene margen de error. Las próximas horas serán decisivas para avanzar en una de las tareas institucionales más urgentes del país.

