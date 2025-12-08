Elección de vocales: estas son las próximas etapas clave del proceso

Este lunes vence el plazo para que los ciudadanos presenten su postulación a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional anunció que revisará toda la noche los documentos que seguirán llegando hasta último momento.

Katia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión Mixta, informó que a partir de las 17:00 diputados y senadores titulares iniciarán la sesión en la Asamblea Legislativa para realizar el conteo de los sobres de los postulantes.

¿Qué es lo que sigue en esta fase?

La autoridad indicó que este martes la Comisión verificará los requisitos habilitantes, tanto generales como específicos, mientras que el miércoles 10 de diciembre se publicará la lista de postulantes habilitados e inhabilitados.

La Asamblea tiene la responsabilidad de seleccionar, elegir y designar a los nuevos vocales del TSE dentro de los plazos ajustados de la Ley 1701. Esta norma establece un régimen excepcional y transitorio que obliga a completar todo el proceso en apenas 15 días.

Los nuevos vocales tendrán la tarea de conducir el proceso rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, por lo que la Asamblea no tiene margen de error. Las próximas horas serán decisivas para avanzar en una de las tareas institucionales más urgentes del país.

Mira la programación en Red Uno Play