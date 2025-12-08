Presidenta del TED Santa Cruz, María Cristina Claros, presenta postulación al TSE

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros, presentó este lunes su postulación al Tribunal Supremo Electoral. Dijo que una de sus tareas será digitalizar los servicios del TSE para facilitar los trámites a la ciudadanía.

Asimismo, considera que “es fundamental lograr acuerdos de paz para realizar los comicios electorales”.

“La aspiración esta de poder llegar al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima instancia del Órgano Electoral y poder hacer una coordinación plena y armoniosa con los tribunales electorales departamentales, los Serecis departamentales”, dijo Claros.

Aclaró que no es necesario renunciar al TED Santa Cruz para postular como vocal nacional.

Mire el video:

