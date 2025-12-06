Convocatoria para elección de vocales del TSE podría quedar desierta por falta de postulantes

La convocatoria para la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exige un mínimo de 20 postulantes, pero hasta el momento únicamente 10 personas se han inscrito. El secretario Técnico de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Jaime Aramayo, indicó que de no alcanzarse ese número, “se va a declarar desierta la convocatoria”.

Entre ayer y hoy se registraron 10 postulaciones, y solo este sábado se presentaron 9 aspirantes. “Hemos tenido a 9 postulantes que se han presentado, tanto mujeres como hombres, en diferentes departamentos del país”, informó la comisión encargada del proceso.

El plazo final para la inscripción vence este lunes 8 de diciembre a las 18:00. Para facilitar el registro, este domingo se atenderá desde 08:30 hasta el mediodía, y el lunes desde 08:30 hasta las 18:00. “El registro de postulantes será hasta el día lunes a las 6 de la tarde, donde culmina todo”, reiteraron.

Las autoridades recordaron también que los requisitos para la postulación están publicados en los portales institucionales. “Los requisitos para postulación se encuentran en la página de la Cámara de Diputados y de la Presidencia”, señalaron.

