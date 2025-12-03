Asamblea aprueba convocatoria para elegir vocales del TSE; postulaciones se recibirán del 5 al 8 de diciembre

La Asamblea Legislativa aprobó sin debate ni objeciones la convocatoria pública para la selección y designación de las y los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El documento, elaborado y remitido previamente por la Comisión Mixta de Constitución, establece que el periodo de postulación será habilitado desde el viernes 5 de diciembre hasta el lunes 8 de diciembre, tiempo durante el cual las y los aspirantes deberán presentar sus documentos y cumplir con los requisitos exigidos por normativa.

Una vez aprobada la resolución, la Asamblea dará curso formal al proceso de preselección que llevará adelante la Comisión Mixta, con el objetivo de remitir una lista final al pleno para la designación de las nuevas autoridades electorales.

El tratamiento de esta convocatoria forma parte del cronograma institucional para renovar el Órgano Electoral y garantizar el desarrollo de los procesos democráticos previstos para 2026.

REQUISITOS PARA POSTULAR AL TSE

Los postulantes deben cumplir las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional.

I. Requisitos Generales

Tener 30 años cumplidos y nacionalidad boliviana.

Documento: CI vigente (fotocopia simple) y libreta de Servicio Militar o Pre-Militar (solo varones).

Haber cumplido deberes militares (solo varones).

Documento: Libreta o certificación del Ministerio de Defensa.

No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

Documento: Certificado de Solvencia Fiscal actualizado, emitido por la Contraloría General del Estado.

No contar con sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.

Documento: Certificado del REJAP actualizado.

No tener antecedentes de violencia contra mujeres o familiares.

Documento: Certificado de No Violencia (CENVI) actualizado.

Estar inscrito en el Padrón Electoral.

Documento: Certificación original del Órgano Electoral.

Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Documento: Certificado del segundo idioma emitido por entidad autorizada.

No incurrir en prohibiciones o incompatibilidades establecidas por los artículos 236 y 239 de la CPE.

Documento: Declaración jurada ante Notaría.

No haber sido previamente designado como vocal del TSE.

Documento: Declaración jurada notarial.

II. Requisitos Específicos

No tener militancia política.

Documento: Certificación actualizada del Órgano Electoral.

Título profesional con al menos cinco años desde su emisión.

Documento: Título en Provisión Nacional (original o copia legalizada).

Experiencia profesional mínima de cinco años, acreditada con honestidad y ética, relacionada con áreas como Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos, Electoral, Registral, Notarial, Sistemas Informáticos, Seguridad Informática, Economía, Comunicación o Ciencias Políticas.

Documento: Hoja de vida impresa y digital, con respaldos originales o legalizados.

Formación especializada en áreas vinculadas a la gestión electoral o institucional.

Documento: Certificados o títulos (original o copia legalizada).

No haber sido dirigente o candidato político en los últimos cinco años.

Documento: Certificación del Órgano Electoral.

No tener parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con autoridades del Órgano Electoral u otras altas autoridades del Estado.

Documento: Declaración jurada notarial.

Renunciar públicamente a la membresía en logias.

Documento: Declaración jurada.

Renunciar a cargos dirigenciales de organizaciones sociales, empresariales o cívicas que puedan influir en la función electoral.

Documento: Declaración jurada.

No haber organizado procesos electorales ilegales.

Documento: Declaración jurada.

No haber obstaculizado procesos electorales legales.

Documento: Declaración jurada.

III. Presentación de Postulaciones

Los aspirantes deberán entregar:

Fotocopia de cédula de identidad.

Carta de interés (quienes se autoidentifiquen como indígenas podrán declararlo aquí).

Sobre cerrado con hoja de vida en formato oficial y documentos de respaldo, foliados y en físico + digital.

Rótulo del sobre con: nombre, CI, teléfono, dirección y correo electrónico.

Las declaraciones juradas podrán unificarse en un solo actuado notarial.

Plazos y lugar de presentación

La recepción de postulaciones se realizará a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria.

Horarios:

Lunes a viernes: 08:30 a 18:00

Sábado y domingo: hasta las 12:00

Lugar: Oficina de la Comisión Mixta de Constitución, primer piso del antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Plaza Murillo).

La Comisión levantará un acta de cierre al finalizar el plazo, en presencia de un notario de fe pública.

Las postulaciones podrán ser entregadas por terceros o vía courier, bajo responsabilidad del postulante.

