Comisión Mixta aprueba convocatoria para la selección de vocales del TSE

La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este miércoles por la tarde, por unanimidad, la convocatoria pública para la selección, elección y designación de las nuevas y los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras su aprobación, el documento fue remitido de inmediato a la Presidencia de la ALP para su consideración y posterior publicación.

De acuerdo con el cronograma preliminar, se prevé que la convocatoria sea difundida este jueves, habilitando un periodo de cuatro días para la presentación de documentos por parte de las y los postulantes.

La Comisión Mixta estima que, una vez concluido el proceso de revisión, evaluación y preselección, en un plazo máximo de 15 días se pueda contar con las nuevas autoridades del Órgano Electoral Plurinacional, a fin de garantizar la continuidad del calendario institucional y los próximos procesos democráticos del país.

