Comisión Mixta de Constitución espera promulgación de la ley para iniciar trabajo de convocatoria a vocales electorales

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no puede instalar sesión para elaborar la convocatoria y el cronograma de la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que la ley sancionada el martes por la Cámara de Senadores no fue promulgada ni publicada. Así lo informó el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Daniel Ortiz (PDC).

“El proyecto de ley ya ha sido aprobado, pero lamentablemente hasta ahora no ha sido promulgado. Más aún, estamos esperando que sea publicada para que nosotros podamos llamar a la Comisión Mixta y tratar la convocatoria. Si la ley no está publicada, no podemos instalar la comisión”, explicó Ortiz en conferencia de prensa.

La Asamblea Legislativa fue convocada para sesionar este jueves a las 17:00, instancia en la que se prevé lanzar oficialmente la convocatoria para la designación de las nuevas autoridades electorales. Una vez que la norma sea promulgada y publicada, la Comisión Mixta podrá iniciar inmediatamente la elaboración del reglamento, el cronograma y el procedimiento para la selección de los vocales del TSE.

Se espera que la publicación de la ley se concrete antes de la hora fijada para la sesión, a fin de no retrasar el proceso de renovación de la autoridad electoral rumbo a los próximos comicios subnacionales.

