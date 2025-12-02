TEMAS DE HOY:
Política

Presidente Rodrigo Paz llega a oficinas de YPFB en Santa Cruz



Hans Franco

02/12/2025 12:52

Santa Cruz

El presidente Rodrigo Paz llegó a oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Santa Cruz. El mandatario estuvo acompañado del ministro de hidrocarburos y fue recibido en el lugar por el presidente de la estatal petrolera.

El lunes la Fiscalía intervino varias oficinas de YPFB en todo el país para recabar documentación de hechos irregulares en la venta de combustibles.

Noticia en desarrollo…

 

