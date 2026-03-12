Camacho defiende su gestión y responde a cuestionamientos de otros candidatos

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se enfrentó a una intensa ronda de preguntas sobre su gestión pasada y sus planes para el futuro del departamento, durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral.

El primero en intervenir fue Otto Ritter, quien pidió a Camacho claridad sobre lo que se debe hacer en este “nuevo tiempo político”. “Las provincias te reclaman. Las comunidades te extrañan… dicen que no ha pasado una máquina para limpiar los caminos, que las comunidades están sin agua, algunas sin luz… ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas en esta nueva época?”, consultó Ritter.

Camacho respondió enfatizando su experiencia en la lucha cívica de 2019 y la limitación que tuvo por su detención: “Cuando estuve tres años preso por esa lucha, no tuve gestión para poder gobernar. Hoy, en esta nueva gestión, lo vamos a hacer”, aseguró.

Posteriormente, Guido Nayar cuestionó el programa Agua para Todos, señalando que en cinco años no se cumplió ni el 5% de lo prometido y preguntó sobre los hospitales.

Camacho defendió su actuación durante el tiempo que estuvo libre, destacando que la detención le impidió ejecutar proyectos completos: “Estuve tres años preso… A pesar de eso, más de 130 pozos hice en el poco tiempo que tuve de agua potable. Lamento que no lo valore”, dijo.

El empresario Branko Marinkovic cuestionó la decisión de cerrar la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Camacho explicó: “No la cerramos, sino que la achicamos dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr austeridad y disponer de mejores recursos para lo importante, que es darle a la población lo que necesitaba… Cuando entré a mi gestión con los pocos recursos, que eran 1.800 millones de bolivianos, ahora tengo 800”.

Finalmente, Juan Pablo Velasco abordó la gestión frente al brote de chikungunya y el uso de vehículos de la gobernación en actividades políticas.

“Los vehículos blindados que decís los compré con mi dinero y fue con lo que fui a los avasallamientos; no eran vehículos públicos. “Como lo hicimos la libertad, la libertad no llega por delivery, ni se lo pide por delivery”, respondió Camacho, defendiendo su actuación y la de su equipo.

Mira la programación en Red Uno Play