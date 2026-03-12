Propuestas deportivas de Kurt Reintsch desatan cuestionamientos en el debate

Durante el Gran Debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante por Libre, Kurt Reintsch, fue cuestionado por sus propuestas vinculadas al deporte en provincias y al desarrollo productivo en el norte paceño.

El candidato defendió su planteamiento y aseguró que el impulso al deporte puede convertirse en un motor para el desarrollo regional y el turismo.

“Fundamentalmente tenemos que tomar en cuenta que existen campos abandonados y que hay que hacer nuevos campos deportivos, construcción de un nuevo estadio, velódromo, estadio de Viacha, mejoramiento del estadio de Caranavi y un estadio en los Yungas”, manifestó.

Entre sus propuestas también mencionó apoyar la construcción de una piscina olímpica y generar recursos para distintas disciplinas deportivas, no solo para el fútbol.

Debate por la minería legal e ilegal

Durante la ronda de preguntas, Kurt Reintsch también fue consultado sobre la situación de la minería legal e ilegal en el departamento, una actividad que genera ingresos pero también conflictos en varias regiones.

El candidato afirmó que el sector minero genera alrededor de 90 mil empleos y destacó la importancia de ordenar la actividad para fortalecer las regalías departamentales.

“La minería genera regalías mineras y 90 mil empleos, y esos empleos hay legales e ilegales. Las comunidades dan autorización, luego la alcaldía, luego la AJAM y la gobernación da la ficha ambiental”, explicó.

Según su propuesta, se debería convocar a un foro para analizar el sector minero, definir zonas de explotación legal y trabajar en la eliminación de la minería ilegal.

Producción y turismo en el norte paceño

Otro de los temas abordados fue el desarrollo agropecuario en las provincias, especialmente en el norte del departamento de La Paz.

En ese sentido, el candidato sostuvo que el crecimiento productivo depende de mejorar los caminos, fortalecer las ferias regionales y promover el turismo como fuente de ingresos.

“Para que la agroganadería tenga ventajas tenemos que mejorar los caminos. Las regiones tienen diferentes tipos de feria y hay que potenciar cada sector para que llegue a todo el departamento”, afirmó.

Finalmente, Kurt Reintsch señaló que el éxito de estas iniciativas dependerá de la coordinación entre autoridades y comunidades.

