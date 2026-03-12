Otto habla de impulsar proyectos para desarrollar Santa Cruz

Durante su intervención en el segundo bloque del debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, de la agrupación Santa Cruz Para Todos, expuso parte de sus propuestas de gestión y se dirigió a la ciudadanía cruceña para explicar su visión sobre el desarrollo del departamento.

Entre sus planteamientos, destacó la visita a todas las comunidades del departamento de Santa Cruz y constató las necesidades de toda la población en las comunidades, ante ello propuso impulsar Puerto Busch, una central nuclear, el Hub Viru Viru y la explotación de tierras raras para convertir a Santa Cruz en una nueva Dubái.

El debate reúne a once postulantes que buscan dirigir la Gobernación cruceña en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

De acuerdo con la metodología establecida por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el evento se desarrolla en dos bloques debido al número de candidatos inscritos. Cada postulante cuenta con dos minutos y 30 segundos para intervenir en cada eje temático.

Además de las exposiciones iniciales, el formato contempla rondas de preguntas entre candidatos y espacios de réplica y dúplica, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y fomentar el intercambio de ideas entre los postulantes.

El debate está estructurado en tres ejes temáticos: desarrollo humano (salud, educación y oportunidades), desarrollo económico productivo (empleo, emprendimiento y competencias de la Gobernación) y medio ambiente y gestión de riesgo, temas considerados clave para el futuro del departamento.

Este espacio busca que la población conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto informado en las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.

