JP Velasco encara a Branko Marinkovic en debate: “No sé qué haces acá si no tienes propuestas”

Un tenso intercambio entre candidatos marcó el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales, cuando el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Libre, Juan Pablo “JP” Velasco, cuestionó directamente al postulante por Demócratas Branko Marinkovic durante el bloque de preguntas.

El momento de mayor confrontación se produjo cuando Marinkovic intentó interpelar a Velasco señalando similitudes entre su propuesta y la gestión del exgobernador interino (Mario Aguilera).

“He escuchado muy atento tus respuestas… escucho muchas cosas muy parecidas en tu plan de gobierno a lo que fue Mario Aguilera”, comenzó a decir Marinkovic, antes de que Velasco lo interrumpiera.

“No terminaste la pregunta, simplemente por tirar ataques. A la gente no le importan los ataques. Quieres atacarme a mí, al gobernador, porque no tienes propuestas”, respondió Velasco.

El candidato de Libre añadió una crítica directa a la presencia de Marinkovic en el debate.

“No sé ni qué haces acá parado. Vos deberías estar en La Paz, porque la gente te eligió para estar en La Paz y trabajar por los cruceños”, afirmó.

Debate sobre avasallamientos

Antes de ese cruce, Velasco ya había tenido un intercambio con el gobernador Luis Fernando Camacho, quien le preguntó si se ratificaba en su posición respecto al desalojo de avasalladores de tierras en Santa Cruz.

Velasco respondió que su postura no es contra las acciones legales, sino contra la estigmatización de sectores sociales.

“A lo que me opongo es a la estigmatización de las personas. No todos los interculturales ni todos los campesinos son avasalladores”, sostuvo.

Además, planteó ordenar la gestión agraria y transparentar la información sobre tierras a través de la Comisión Agraria Departamental.

Camacho insistió en su pregunta sobre los desalojos, a lo que Velasco replicó que está en desacuerdo con lo que calificó como “show político”.

“No estoy de acuerdo con que la primera autoridad del departamento se ponga un chaleco y se vaya con movilidades con publicidad política a sacar avasalladores. Pero sí estoy de acuerdo con que los avasalladores ilegales paguen”, afirmó.

Tecnología y empleo juvenil

Durante el debate, el candidato Otto Ritter también cuestionó a Velasco sobre cómo evitar que los jóvenes emigren del país.

Velasco señaló que su propuesta pasa por fortalecer la formación tecnológica.

“Vamos a enseñar a través de institutos técnicos a los jóvenes a crear tecnología para que sean productores de tecnología, porque producir tecnología genera trabajo e innovación”, explicó.

Propuesta sobre el INRA

Por su parte, Guido Nayar preguntó sobre posibles soluciones al conflicto de tierras en el departamento. Velasco respondió que nombrar un director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sería solo un primer paso para encarar el problema.

“El director del INRA en los últimos quince años viene desde el centralismo y nunca hizo quórum porque los estatutos están mal”, afirmó.

