JP Velasco encara a Branko Marinkovic en debate: “No sé qué haces acá si no tienes propuestas”

Antes de ese cruce, Velasco ya había tenido un intercambio con el gobernador Luis Fernando Camacho, quien le preguntó si se ratificaba en su posición respecto al desalojo de avasalladores de tierras en Santa Cruz.
11/03/2026 23:50
Escuchar esta nota
Un tenso intercambio entre candidatos marcó el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales, cuando el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Libre, Juan Pablo “JP” Velasco, cuestionó directamente al postulante por Demócratas Branko Marinkovic durante el bloque de preguntas.
El momento de mayor confrontación se produjo cuando Marinkovic intentó interpelar a Velasco señalando similitudes entre su propuesta y la gestión del exgobernador interino (Mario Aguilera).
“No terminaste la pregunta, simplemente por tirar ataques. A la gente no le importan los ataques. Quieres atacarme a mí, al gobernador, porque no tienes propuestas”, respondió Velasco.
El candidato de Libre añadió una crítica directa a la presencia de Marinkovic en el debate.
“No sé ni qué haces acá parado. Vos deberías estar en La Paz, porque la gente te eligió para estar en La Paz y trabajar por los cruceños”, afirmó.
Debate sobre avasallamientos
Antes de ese cruce, Velasco ya había tenido un intercambio con el gobernador Luis Fernando Camacho, quien le preguntó si se ratificaba en su posición respecto al desalojo de avasalladores de tierras en Santa Cruz.
Velasco respondió que su postura no es contra las acciones legales, sino contra la estigmatización de sectores sociales.
Además, planteó ordenar la gestión agraria y transparentar la información sobre tierras a través de la Comisión Agraria Departamental.
Camacho insistió en su pregunta sobre los desalojos, a lo que Velasco replicó que está en desacuerdo con lo que calificó como “show político”.
“No estoy de acuerdo con que la primera autoridad del departamento se ponga un chaleco y se vaya con movilidades con publicidad política a sacar avasalladores. Pero sí estoy de acuerdo con que los avasalladores ilegales paguen”, afirmó.
Tecnología y empleo juvenil
Durante el debate, el candidato Otto Ritter también cuestionó a Velasco sobre cómo evitar que los jóvenes emigren del país.
Velasco señaló que su propuesta pasa por fortalecer la formación tecnológica.
“Vamos a enseñar a través de institutos técnicos a los jóvenes a crear tecnología para que sean productores de tecnología, porque producir tecnología genera trabajo e innovación”, explicó.
Propuesta sobre el INRA
Por su parte, Guido Nayar preguntó sobre posibles soluciones al conflicto de tierras en el departamento. Velasco respondió que nombrar un director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sería solo un primer paso para encarar el problema.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55