“No fui a pedir apoyo”: Cadima afirma que visitó el Trópico solo para regalar una Biblia a Evo Morales

Un tenso intercambio entre candidatos marcó el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que el postulante Eduardo Pereira cuestionara al candidato Miguel Cadima sobre su ideología política y su reciente visita a la región del Trópico.

Durante el debate, Pereira preguntó a Cadima por qué había viajado a esa región, considerada un bastión político de izquierda, insinuando que lo hizo para buscar respaldo electoral.

“Preguntarle lo que acaba de mencionar: dice que no es ni de izquierda, ni de centro ni de derecha, pero ¿por qué fue a la región del Trópico a pedir el apoyo de esa región?”, cuestionó Pereira.

Cadima respondió rechazando la acusación y aseguró que su visita tuvo otro propósito.

“No fui a pedir ningún apoyo, fui a regalarle una Biblia a Evo Morales”, afirmó el candidato, mientras intentaba mostrar una fotografía de ese encuentro. Sin embargo, las moderadoras del debate le pidieron circunscribirse al reglamento previamente aceptado por todos los participantes, por lo que no pudo exhibir la imagen.

Pereira insistió en su cuestionamiento durante su réplica, señalando que había escuchado públicamente a Cadima afirmar que contaba con el respaldo del vicepresidente Edman Lara y del expresidente Evo Morales.

“Acaba usted de mentir de cara al pueblo que no fue a buscar apoyo, pero también lo manifestó”, afirmó Pereira.

Cadima reiteró su posición y aseguró que su visita no tuvo fines políticos.

“Una cosa es visitar para regalar, y otra cosa es pedir apoyo. Fui para regalarle una Biblia”, respondió.

Ante la continuidad del intercambio, las moderadoras volvieron a intervenir y recordaron que el objetivo del debate era presentar propuestas para el departamento de Santa Cruz.

Propuestas sobre infraestructura y salud

Durante el debate, el candidato Bladimir Peña preguntó a Cadima sobre su propuesta de construir un nuevo estadio en la Villa Olímpica y cómo se financiaría la obra.

Cadima señaló que primero se debe revisar el presupuesto de la Gobernación y realizar una auditoría.

“Hay recursos. Hay que ver el presupuesto general de la Gobernación y hacer una auditoría; cuando se ordena la casa, siempre hay remanentes y, si no alcanza, hay que buscar financiamiento en el exterior”, afirmó.

En respuesta, Peña sostuvo que su propuesta es construir el Estadio Metropolitano Arena Santa Cruz con inversión privada, sin utilizar recursos públicos.

Cadima, por su parte, afirmó que Santa Cruz necesita con urgencia un estadio con capacidad para entre 80 mil y 100 mil espectadores.

En materia de salud, el candidato Julio César Torrez consultó a Cadima sobre los mecanismos de control a clínicas privadas ante denuncias de negligencia médica y abusos laborales.

Cadima respondió que la fiscalización debe realizarse durante todo el año y anunció como propuesta la implementación de unidades médicas móviles.

“Queremos comprar 21 micros equipados con tecnología de vanguardia y distribuir uno en cada provincia, con equipos multidisciplinarios para mejorar la atención en zonas alejadas”, explicó.

Debate sobre seguridad y justicia

El debate también incluyó temas de seguridad y justicia. El candidato Chi Hyun Chung preguntó a Cadima su posición sobre la pedofilia.

“La pedofilia es un crimen horrible. Para combatirla necesitamos fortalecer la educación en Bolivia”, respondió.

Posteriormente, Mauricio Quezada consultó a Cadima sobre su propuesta de implementar la pena de muerte y si esta debería aplicarse también a narcotraficantes.

Cadima afirmó que considera urgente aplicar esa medida en casos de corrupción y delitos graves.

“La pena de muerte es urgente en Bolivia para la corrupción, llámese violación, pedofilia, narcotráfico o cualquier otro delito que esté dañando al país”, afirmó.

