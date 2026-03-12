Chi Hyun Chung propone digitalizar la salud en Santa Cruz

Durante su intervención en el debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, Chi Hyun Chung, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), expuso parte de sus propuestas de gestión y se dirigió a la ciudadanía cruceña para explicar su visión sobre el desarrollo del departamento.

Entre sus planteamientos, señaló la necesidad de transformar el sistema de salud mediante la digitalización y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la atención en los municipios que no cuentan con hospitales de segundo nivel.

“Con la digitalización y otras medidas podemos ahorrar más del 50% del presupuesto que no se ha ejecutado y destinarlo a mejorar la atención en salud. Las consultas incluso pueden llegar a los hogares a través de los celulares”, declaró el candidato.

Asimismo, mencionó su propuesta de implementar una policía departamental y de consensuar políticas educativas con las provincias. También planteó impulsar ferias provinciales para que los productores puedan comercializar sus productos en todo el departamento y el país.

El debate reúne a once postulantes que buscan dirigir la Gobernación cruceña en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

De acuerdo con la metodología establecida por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, el evento se desarrolla en dos bloques debido al número de candidatos inscritos. Cada postulante cuenta con dos minutos y 30 segundos para intervenir en cada eje temático.

Además de las exposiciones iniciales, el formato contempla rondas de preguntas entre candidatos, así como espacios de réplica y dúplica, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones y fomentar el intercambio de ideas entre los postulantes.

El debate está estructurado en tres ejes temáticos: desarrollo humano (salud, educación y oportunidades), desarrollo económico productivo (empleo, emprendimiento y competencias de la Gobernación) y medio ambiente y gestión de riesgo, considerados temas clave para el futuro del departamento.

Este espacio busca que la población conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto informado en las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play