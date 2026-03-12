TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Aduana Nacional Elías Tejerina Frías

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Quezada apunta a la corrupción como el "cáncer" de Santa Cruz y propone una cooperativa de salud

Durante el debate oficial rumbo a las elecciones de este 22 de marzo, el postulante del PDC priorizó la eficiencia administrativa y la creación de la CCS.

Ximena Rodriguez

11/03/2026 21:48

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Mauricio Quezada, candidato por el PDC, marcó su postura en el debate del TSE identificando a la corrupción como el problema de fondo en la región.

"Como médico hago un diagnóstico principal: si eliminamos ese cáncer, vamos a eliminar el 70% de los problemas", afirmó el postulante durante su intervención.

En materia educativa, Quezada defendió la implementación de una currícula propia basada en una ley departamental de 2023. Su objetivo es evitar que los niños sean adoctrinados y asegurar que reciban una formación adecuada a las exigencias del siglo XXI.

Respecto al sistema sanitario, el candidato propuso la creación de la Cooperativa Cruceña de Salud (CCS), la cual será liderada por médicos de probada integridad. Esta medida busca otorgar eficiencia administrativa a los hospitales mediante una gestión profesional y transparente.

Finalmente, el aspirante a la Gobernación anunció que exigirá el modelo "50/50" en la gestión de carreteras para combatir el centralismo estatal. Quezada aseguró que estos cambios son posibles gracias a su enfoque en la capacidad, honestidad y transparencia gubernamental.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD