Quezada apunta a la corrupción como el "cáncer" de Santa Cruz y propone una cooperativa de salud

Mauricio Quezada, candidato por el PDC, marcó su postura en el debate del TSE identificando a la corrupción como el problema de fondo en la región.

"Como médico hago un diagnóstico principal: si eliminamos ese cáncer, vamos a eliminar el 70% de los problemas", afirmó el postulante durante su intervención.

En materia educativa, Quezada defendió la implementación de una currícula propia basada en una ley departamental de 2023. Su objetivo es evitar que los niños sean adoctrinados y asegurar que reciban una formación adecuada a las exigencias del siglo XXI.

Respecto al sistema sanitario, el candidato propuso la creación de la Cooperativa Cruceña de Salud (CCS), la cual será liderada por médicos de probada integridad. Esta medida busca otorgar eficiencia administrativa a los hospitales mediante una gestión profesional y transparente.

Finalmente, el aspirante a la Gobernación anunció que exigirá el modelo "50/50" en la gestión de carreteras para combatir el centralismo estatal. Quezada aseguró que estos cambios son posibles gracias a su enfoque en la capacidad, honestidad y transparencia gubernamental.

