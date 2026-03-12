Antonio Riveros en el debate: "Basta de estirar la mano al Estado, La Paz debe producir para salvar su salud y economía"

Durante el debate de postulantes a la Gobernación de La Paz, Antonio Riveros, candidato de Innovación Humana (IH), sostuvo que la única salida a la crisis del departamento es romper la dependencia del Gobierno central a través de un modelo de financiamiento sostenible y exportación agroecológica.

Salud: Bonos sociales y autogestión

Consultado sobre la falta de medicamentos y presupuesto, Riveros fue tajante: "Cuando el Estado nos baja el presupuesto, lloramos. Tenemos que crear nuestros propios recursos". El candidato propuso implementar "Bonos Sociales", un modelo de financiamiento externo basado en proyectos de alto impacto social que atraigan donaciones e inversiones internacionales, citando como ejemplo su experiencia previa en la fabricación de prótesis tecnológicas.

Para garantizar que estos recursos lleguen a destino, reafirmó su "Plan Cortaúñas", destinado a eliminar los cobros irregulares de ítems y las mafias incrustadas en el Sedes.

Minería: El "escape" de 4.000 millones de dólares

Respecto a la problemática ambiental y minera, Riveros denunció que el capital extranjero, principalmente chino, domina la explotación aurífera y cooperativista.

El dato: Según el candidato, de 38 empresas financiadoras, 32 son chinas y se llevan el 80% de las regalías .

La propuesta: Formalizar estas empresas para que respeten el medio ambiente y dejen impuestos reales en el departamento, capturando parte de los $us 4.000 millones que actualmente "se escapan por las fronteras".

El Modelo Paceño 2050: De la Coca a la Quinoa Orgánica

Riveros presentó una visión a largo plazo que busca transformar las 20 provincias en un motor exportador:

Industrialización en El Alto: Convertir la materia prima (café, cacao, quinua, cañahua) en productos con valor agregado (galletas, harinas, destilados). Mercados Premium: Apuntar a Japón, Alemania y la Unión Europea con productos agroecológicos libres de pesticidas, usando fertilizantes naturales como la diatomita. Industrialización de la hoja de coca: Propuso dejar de depender de materias primas extractivas como el gas o el oro para generar una economía basada en la transformación de recursos renovables.

"No vamos a competir en chips o baterías de litio, eso tardará 30 años. Debemos hacer lo que ya sabemos hacer: producir, producir y producir", enfatizó.

Educación y Deporte: Los Centros "7P"

Para combatir el desempleo juvenil y el subempleo (profesionales trabajando en rubros ajenos a su formación), Riveros propuso sustituir la educación técnica actual por los Centros de Innovación Tecnológico Productivo (7P).

"En vez de enseñar a pintar uñas en Guanay, debemos enseñar a los jóvenes de Caranavi cómo hacer café de altura y a los de Pacajes cómo transformar la cañahua orgánica", explicó. En cuanto al deporte, planteó convertir el centro de Alto Obrajes en un internado tecnológico para formar atletas de élite mundial.

Autonomía contra el "Centralismo de la Plaza Murillo"

Finalmente, el candidato denunció la existencia de "ciudadanos de segunda" en zonas como Hampaturi y Urujara, que a pesar de estar a minutos del centro político, carecen de agua y alcantarillado. Riveros llamó a profundizar la autonomía para que la Gobernación pueda administrar sus 79 competencias con recursos propios, generados por la propia productividad departamental y no por asignaciones del tesoro central.

