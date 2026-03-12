“La solución es la productividad”: Riveros plantea industrialización y lucha contra corrupción

En el marco del debate organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED), el candidato de "Innovación Humana", Antonio Riveros, presentó una propuesta centrada en la industrialización, el combate radical a la corrupción en salud y el fortalecimiento de las autonomías provinciales ante la crisis económica que atraviesa el departamento.

Con un diagnóstico crudo sobre la situación actual, Riveros inició su intervención señalando la frustración de una generación de padres que "hicieron estudiar a sus hijos para que no tengan oportunidad". Ante la falta de recursos fiscales, el candidato fue enfático: la solución no vendrá del Estado central ni de alcaldías sin presupuesto, sino de la "mano productiva".

Su modelo económico propone un circuito de valor agregado que integra al departamento:

Provincias: Proveedoras de alimentos y materia prima.

El Alto: Centro de industrialización estratégica para convertir a la urbe en "la ciudad más rica de Bolivia".

Exportación: Generación de divisas para financiar infraestructura y servicios.

"Podemos hablar de cuántos hospitales vamos a hacer, pero lo que nosotros proponemos es cómo lo vamos a financiar. La respuesta es la productividad", afirmó Riveros.

En el eje de desarrollo humano, Riveros sorprendió al presentar el "Plan Cortaúñas". Esta medida busca erradicar las mafias internas en el Servicio Departamental de Salud (SEDES). Según el candidato, la prioridad antes de cualquier inversión es establecer cero corrupción.

"Vamos a cortar las uñas a todos esos que se están aprovechando, vendiendo ítems y haciendo corrupción dentro del SEDES", sentenció, vinculando la eficiencia administrativa directamente con la calidad de atención al ciudadano.

Al tocar el eje de autonomías, el líder de Innovación Humana cuestionó la paradoja de comunidades como Hampaturi, que a 20 minutos de la Plaza Murillo actúan como "guardianes del agua" pero carecen de agua potable.

Asimismo, denunció el abandono del Norte de La Paz, región que calificó por tener "los peores caminos de Bolivia". Su propuesta para esta zona no se basa en promesas de asfalto tradicional, sino en una inversión financiada por la misma capacidad productiva que planea reactivar en la región.

"He sido un emprendedor, un activista buscando apoyo a los emprendedores jóvenes del departamento y del país por 6 años. Y esa frustración de no poder tener esa ayuda, de que a los políticos no les importen esos jóvenes que quieren emprender, que quieren hacer tecnología, ha hecho de que me encuentre aquí. Soy un hombre que viene del trabajo, del aparato productivo, primera vez que hago política y es porque quiero trabajar para ustedes, a esos padres que ven a sus hijos buscando trabajo y a esos jóvenes que no encuentran oportunidad porque les han robado ese futuro. Vamos a trabajar desde la gobernación para que el departamento de La Paz tenga una visión, una visión a largo plazo que va a ser la productividad porque no podemos seguir viviendo del gas, del oro. Vamos a producir, producir, producir para que tengamos prosperidad", concluyó.

