Reintsch propone carreteras, hospitales y profesores de educación física para provincias

El candidato por Libre planteó mejorar la infraestructura vial, aplicar tecnología en el sistema de salud y fortalecer el deporte en las provincias.
11/03/2026 23:32
Durante el Gran Debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, el postulante por Libre, Kurt Reintsch, presentó su plan de gobierno centrado en infraestructura vial, modernización del sistema de salud y promoción del deporte en las provincias.
Construcción y mantenimiento de carreteras
En el área de infraestructura, Kurt Reintsch destacó la necesidad de construir y mejorar caminos estratégicos que conecten distintas regiones del departamento.
Entre las obras mencionadas se encuentran la carretera hacia Mallasa – Cochabamba, además de una vía considerada urgente en Charazani. También planteó concluir la doble vía entre Río Seco y Desaguadero.
“Construcción de caminos hacia Mallasa–Cochabamba, la carretera urgente de Charazani y terminar la doble vía Río Seco–Desaguadero. En la gobernación hay que hacer revisión y mantenimiento de las vías”, manifestó.
Salud digital e inteligencia artificial
En materia de salud, el candidato propuso digitalizar los servicios médicos e incorporar inteligencia artificial para mejorar la gestión hospitalaria.
Asimismo, planteó realizar una reingeniería del personal de salud, con el objetivo de contar con más médicos y especialistas, reduciendo la cantidad de cargos administrativos.
También señaló que su propuesta incluye la construcción de complejos hospitalarios y hospitales de segundo nivel en provincias, con énfasis en la atención durante las etapas de nacimiento, crecimiento y vejez.
Profesores de educación física y complejos deportivos
En el ámbito educativo y deportivo, Kurt Reintsch planteó enviar profesores de educación física a las provincias para fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes.
“Nos vamos a dedicar a enviar profesores de educación física a las provincias”, afirmó.
El candidato también mencionó la construcción de complejos deportivos, con el objetivo de promover diferentes disciplinas y no limitar la actividad deportiva únicamente al fútbol.
Además, indicó que el impulso al deporte y al folclore puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el turismo y generar ingresos para el departamento.
