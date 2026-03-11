Alcaldía de Cochabamba busca regular el uso de drones en el Cristo de la Concordia

La Alcaldía de Cochabamba inició acciones para controlar y regular el uso de drones en el Cristo de la Concordia, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, ante el incremento de personas que utilizan estos equipos para ofrecer servicios de fotografía y video con fines comerciales.

El director de Turismo, Ronald Crespo, informó que desde la pasada temporada alta, especialmente en Navidad, se evidenció una mayor presencia de operadores de drones que capturan imágenes aéreas del lugar y en algunos casos cobran hasta 100 bolivianos por este servicio.

“Las personas que visitan Cochabamba pueden usar drones con fines turísticos; sin embargo, hemos visto que algunos empezaron a lucrar con este servicio. Por eso estamos emitiendo boletas de control para saber quiénes están realizando esta actividad”, explicó.

Señaló que estas boletas incluyen datos del operador, del dron utilizado y un registro que permite identificar a los responsables en caso de algún incidente.

Control mientras se prepara una norma

Crespo aclaró que la boleta no es un permiso, sino un mecanismo de control temporal mientras el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba gestiona una normativa ante el Concejo Municipal para regular esta actividad.

El documento también incorpora un código QR que dirige a la página de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), donde se detallan las reglas sobre el uso de drones en el espacio aéreo.

“Lo que queremos es evitar que esta actividad se desborde. El turismo debe ser planificado y desarrollado de forma sostenible”, indicó.

Riesgos y protección del área

La Dirección de Turismo busca además prevenir posibles accidentes y proteger el entorno del cerro San Pedro, donde se encuentra el Cristo de la Concordia, un área donde también habitan aves y existe un ecosistema que debe preservarse.

“Imaginemos que un dron caiga sobre un niño o un visitante. Por eso necesitamos tener un control de quién está operando estos equipos”, señaló Crespo.

Las personas que deseen realizar este tipo de actividades deben registrarse en la Dirección de Turismo, ubicada en la colina de San Sebastián, en el Centro de Atención al Turista, donde se atiende de 8:00 a 16:00.

Antecedente

La aclaración surge luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un guardia municipal solicitando autorización a un operador de dron en el cerro San Pedro, lo que generó dudas sobre las reglas para el uso de estos dispositivos en el lugar.



