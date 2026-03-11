Declaran alerta roja en La Paz por riesgo de incremento de casos de chikungunya

El Ministerio de Salud declaró alerta roja en el departamento de La Paz ante el riesgo de incremento de casos de chikungunya, mientras continúan las acciones de control del mosquito transmisor en distintas regiones del país.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, informó que hasta el último reporte epidemiológico se registraron 5.371 casos a nivel nacional, de los cuales 68 corresponden a La Paz.

Santa Cruz concentra la mayoría de contagios

“Se tienen 5.371 casos de chikungunya en el país, de los cuales 4.500 corresponden a Santa Cruz, 303 a Cochabamba, 332 a Tarija, 81 a Chuquisaca y 68 a La Paz”, detalló la autoridad en conferencia de prensa.

Los datos reflejan que Santa Cruz concentra la mayor cantidad de contagios, mientras que otras regiones mantienen vigilancia epidemiológica ante posibles brotes.

Refuerzan acciones de prevención

En el caso del departamento de La Paz, el Gobierno nacional activó la alerta roja y dispuso el apoyo con insumos para fortalecer las medidas de prevención.

“Se ha declarado alerta roja y el Ministerio de Salud está apoyando con la dotación de biolarvicida e insecticida para las acciones departamentales y municipales”, señaló la viceministra.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos, evitando recipientes con agua estancada en viviendas y espacios públicos.

