“Vamos a ser autónomos en serio”: Marinkovic apuesta por la ley 50/50 y salud tecnológica

Branko Marinkovic, candidato por ‘Demócratas’, defendió la implementación de la ley 50/50 para asegurar que Santa Cruz administre lo que produce y asuma competencias plenas.

"La prioridad de mi gestión será construir un nuevo hospital oncológico y mejorar las condiciones de todos nuestros hospitales de tercer nivel", enfatizó respecto a la crisis sanitaria.

El postulante aseguró que las provincias volverán a ser prioridad mediante la inversión en agua, luz y caminos estables para potenciar la producción rural. Asimismo, destacó la necesidad de implementar fichas digitales para agilizar la atención en salud y modernizar la gestión pública departamental.

En el ámbito productivo, Marinkovic anunció el impulso de una ley de titulación individual para garantizar la libertad agraria de los pequeños productores.

"Queremos que los productores sean sujetos de garantía para que el campo vuelva a crecer y nuestra producción llegue a los mercados", señaló el candidato.

Sobre el desarrollo económico, planteó la ejecución del Hub de Viru Viru mediante un sistema de concesiones que no represente un gasto para el Estado. Según el candidato, este proyecto atraerá miles de empleos para jóvenes cruceños en compañías internacionales, consolidando al departamento como motor de salida de la crisis.

El debate, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), estructuró sus bloques en salud, economía e infraestructura para que la ciudadanía evalúe las propuestas antes del 22 de marzo. En Santa Cruz, la jornada se extendió por tres horas con el fin de profundizar en las competencias directas que deberá ejecutar el próximo gobernador.

