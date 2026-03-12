“Santa Cruz sacará a Bolivia de la crisis”: Las claves de Branko Marinkovic en el debate del TSE

Durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, Branko Marinkovic, candidato a la Gobernación por ‘Demócratas’, presentó su visión económica para el departamento. El candidato enfatizó que, en el momento en que se libera una importación, también se debe liberar la exportación, asegurando que el sistema actual no puede continuar bajo las mismas condiciones.

Respecto a la conectividad, Marinkovic anunció que realizará una petición de informe a las telefónicas para que respondan por el "pésimo servicio" que afecta a la población. El candidato busca que llegue más competencia al país para mejorar sustancialmente el sistema de fibra óptica disponible.

En el ámbito productivo, aseguró que Santa Cruz es el departamento que sacará a Bolivia de la crisis mediante el uso de la biotecnología y el funcionamiento de la comisión agraria.

"Conozco muy bien el problema de las tierras", afirmó el candidato, destacando que la región puede producir mucho más con una gestión eficiente.

Sobre el modelo autonómico, sostuvo que este ha permitido grandes avances para el país y que el trabajo que requiere Santa Cruz es clave en esta transición inevitable para Bolivia. Marinkovic reafirmó su compromiso de liderar este proceso desde la Gobernación para potenciar el rol del departamento como motor productivo nacional.

Este debate forma parte de las jornadas organizadas por el TSE en La Paz y Santa Cruz con una duración de tres horas para profundizar en los planes de gobierno.

