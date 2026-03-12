Pereira apoya una guardia departamental siempre que no duplique funciones de la Policía

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la alianza Unidos Por los Pueblos, Eduardo Pereira, se refirió a la posibilidad de crear una guardia departamental durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones subnacionales.

“Estamos de acuerdo en que se fortalezca la policía, se le den las condiciones y que haya un centro de monitoreo como se ha establecido. Pero no creo que sea posible crear otra seguridad departamental que duplique funciones de la policía”, afirmó Pereira, respondiendo a la pregunta del moderador Vladimir Peña sobre la iniciativa de la guardia.

Tras la réplica de Peña, quien recordó que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz permite la creación de esta guardia, Pereira matizó su posición: “Si es la creación de una guardia departamental, y si lo permite el estatuto, estamos de acuerdo en apoyar esa guardia. Pero debe dedicarse a funciones específicas y no intervenir en las labores de la policía”.

El candidato señaló que su enfoque será fortalecer la seguridad sin generar duplicidad de instituciones. “Considero que, de esa manera, podemos cuidar a las familias cruceñas mientras la policía se dedica a perseguir a los delincuentes”, concluyó.

