Espejo rompe con las promesas tradicionales: “No vamos a ofrecer hospitales en cada provincia”

Durante el Gran Debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, el postulante por Suma por el Bien Común, Yosmar Espejo, presentó su plan de gobierno enfocado en autonomía, modernización del sistema de salud y uso de tecnología.

Autonomía para potenciar el departamento

En su intervención, Yosmar Espejo destacó la necesidad de fortalecer la autonomía departamental para mejorar la gestión de recursos y promover el desarrollo regional.

“Yo creo que todos los candidatos estamos de acuerdo en que se debe implementar porque es una medida necesaria para que La Paz progrese, sea grande y se levante”, manifestó.

En ese marco, señaló que el fortalecimiento del Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz permitiría un manejo más eficiente de los recursos del departamento.

Atención a desastres y minería ilegal

El candidato también planteó acciones para enfrentar desastres naturales, con especial atención a las regiones más afectadas por inundaciones y emergencias.

Asimismo, se refirió al problema de la minería ilegal, señalando que se debe trabajar en la concientización ambiental y en la reducción del uso de mercurio en la actividad minera.

“En minería ilegal hay que tratar de concientizar y hablar del tema del mercurio, que no se debe usar y se debe reforestar”, indicó.

“La salud está colapsada”

Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando habló sobre el sistema de salud. Yosmar Espejo afirmó que no prometerá hospitales en todas las provincias, argumentando que el sistema actual ya enfrenta graves limitaciones.

“Para qué vamos a prometer hospitales en las 20 provincias si con la salud de tercer nivel no podemos. La salud está colapsada, no hay equipamiento, no hay recursos humanos y no hay institucionalización de médicos”, sostuvo.

En su propuesta, planteó realizar una reingeniería del sistema de salud, con medidas como telemedicina, digitalización de fichas médicas y mayor equipamiento hospitalario.

Educación tecnológica

Finalmente, el candidato señaló que el sistema educativo debe adaptarse a la era digital, impulsando la formación en áreas tecnológicas.

Según explicó, es necesario que los jóvenes tengan acceso a carreras vinculadas a tecnología y áreas con mayor rentabilidad laboral, para mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo.

