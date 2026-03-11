"No tenemos nada que envidiar a Italia": Flavio Merlo propone turismo de exportación para La Paz

Durante la ronda de preguntas en el debate hacia la Gobernación paceña, Flavio Merlo, candidato de la alianza APB-Súmate, defendió una visión internacionalista para el departamento. El postulante aseguró que La Paz posee un potencial comparable al europeo, pero que se encuentra estancado por la falta de promoción y un sistema educativo que no permite el salto científico de sus técnicos.

Turismo: "Circuitos estratégicos" frente al modelo chileno y peruano

Merlo fue enfático al comparar el potencial paceño con destinos internacionales como Italia o España. Criticó que los operadores de países vecinos utilicen a Bolivia solo como un lugar de paso y propuso una contraofensiva comercial:

Creación de empresarios locales: Generar instrumentos para que los operadores paceños vendan sus propios paquetes y el dinero se quede en el departamento.

Circuitos de identidad: Promocionar desde los Cholets y la Feria 16 de Julio en El Alto, hasta las catedrales, Tiahuanaco, los museos de Guaqui y los chulpares de Sica Sica.

Publicidad global: Lanzar campañas de propaganda en el extranjero para atraer visitantes directamente a las bondades del departamento.

Educación y Salud: Alianzas internacionales y posgrados técnicos

Ante el cuestionamiento sobre cómo financiar la salud si "no hay plata", Merlo propuso mirar hacia afuera. Su estrategia se basa en alianzas con la cooperación internacional para obtener asistencia técnica, equipamiento y medicamentos, evitando el colapso de un sistema que considera al borde del abismo.

En educación, planteó una reforma para los institutos tecnológicos:

Especialización: Crear un instituto tecnológico de posgrado que acoja a los técnicos superiores. Continuidad académica: Facilitar que los estudiantes alcancen la licenciatura, maestría y doctorado en áreas de producción e industrialización. Formación íntegra: Incluir obligatoriamente el "mercadeo" en la malla curricular para que el profesional sepa vender lo que produce.

Prevención de desastres: Manejo de cuencas y "uso racional"

Respecto a la crisis climática y los constantes desastres en la región, el candidato de APB-Súmate presentó el plan de Manejo Integrado de Cuencas. Merlo explicó que la solución no solo es cemento, sino una combinación de factores ambientales y físicos:

Mitigación natural: Reforestación masiva y uso racional de suelos y agua para frenar la erosión.

Infraestructura crítica: Construcción de diques y gaviones en zonas con topografía accidentada para evitar más pérdidas humanas y materiales.

"Es fácil construir hospitales; el detalle es darles sostenibilidad. No podemos permitir que el sistema colapse por falta de planificación", concluyó Merlo al cierre de su intervención.

"Paceños y paceñas, nosotros tenemos un programa, queremos un departamento productivo, industrializado, conectado y tecnológico. Esto lo vamos a hacer con ocho ejes estratégicos. Hablamos de recursos hídricos, fortalecimiento productivo, medio ambiente, salud, educación, deporte. Esto lo vamos a realizar junto con ustedes, así que el día 22 de marzo voten por APB-Súmate, Flavio Merlo. Jallala", finalizó.

