“Nuestras mamás deben tener una platita”: Chui anuncia bono de Bs 800

Durante el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante por Jallalla, Leopoldo Richard Chui Torres, respondió a diversas consultas de sus contrincantes y presentó algunas de sus principales propuestas, entre ellas la creación del “bono mamita”, un beneficio económico anual destinado a las madres del departamento.

La propuesta fue presentada durante una pregunta relacionada con el proceso autonómico y la implementación del Estatuto Autonómico. En su respuesta, Chui planteó que, dentro de la reconfiguración del estatuto departamental, se impulsará este nuevo incentivo social.

Según explicó, el “bono mamita” o “bono madre” consistiría en un pago de 800 bolivianos una vez al año para apoyar a las madres del departamento.

“Tenemos que institucionalizar el bono mamita, el bono mamá, el bono madre. Este bono consta de 800 bolivianos anual, una sola vez al año. Tenemos el fundamento jurídico, social y lógico, y lo más importante: nuestras mamás tienen que tener una platita al año”, afirmó.

El candidato señaló que este beneficio formaría parte de un conjunto de medidas sociales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Educación

Dentro de ese mismo enfoque social, Chui también planteó la entrega de una “cajita de educación” para estudiantes del departamento, que incluiría útiles escolares, uniforme, calzado y vales de productos financiados por la Gobernación.

Auditorías y lucha contra la corrupción

Clemente Gutiérrez consultó si, en caso de llegar a la Gobernación, se realizarían auditorías a gestiones anteriores.

Chui respondió que los procesos de fiscalización deben ser remitidos a instancias correspondientes como Contraloría, Fiscalía y entidades de control, pero además anunció que en su gestión impulsará un proceso de institucionalización de cargos.

“La gobernación tiene que recuperar la moral en la administración pública. Basta de despilfarro, corrupción y tráfico de influencias”, sostuvo.

Hospitales y financiamiento

El candidato también fue consultado sobre el financiamiento de su propuesta de construir nuevos hospitales, a lo que respondió que buscará cooperación y financiamiento internacional.

Minería ilegal

En relación con la minería ilegal, Chui planteó implementar controles con drones y monitoreo satelital, además de promover procesos para que los operadores informales migren hacia la legalidad.

Según indicó, los recursos generados por esta actividad podrían destinarse a programas sociales como el bono para las madres y los apoyos educativos.

