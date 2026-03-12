“La Gobernación debe trabajar junto a alcaldes, empresarios y organizaciones": Ellefsen en el debate

El candidato a la Gobernación de La Paz por la Alianza Somos La Paz (SLP), Ingvar Ellefsen Dotzauer, propuso construir un nuevo contrato social para el departamento a partir de la aplicación y fortalecimiento del estatuto autonómico, además de impulsar reformas en los sectores de salud, educación y minería.

Durante su participación en el debate electoral, el aspirante señaló que el estatuto autonómico debe convertirse en la base para coordinar políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad.

En ese sentido, planteó que el gobernador debe trabajar de manera conjunta con los 87 alcaldes del departamento, así como con organizaciones sociales, gremiales, empresarios y transportistas, con el fin de definir un nuevo pacto para el desarrollo regional.

En el área de salud, Ellefsen sostuvo que el presupuesto actual podría ser suficiente para mejorar la atención si se reducen los niveles de corrupción.

Según indicó, una mejor administración de los recursos permitiría disminuir las largas filas en los centros médicos.

También propuso potenciar el Hospital del Sur con nuevos laboratorios, con el objetivo de fortalecer la medicina preventiva y detectar enfermedades de manera temprana, lo que ayudaría a reducir costos en el sistema sanitario.

En materia de educación, el candidato planteó incorporar en el sistema educativo una currícula especializada en minería y medio ambiente, orientada a formar a las nuevas generaciones en prácticas productivas sostenibles. Según explicó, esta formación permitiría enseñar formas de producción de oro sin el uso de mercurio, con el fin de reducir la contaminación del agua.

Ellefsen también señaló que la problemática ambiental vinculada a la minería debe abordarse no solo mediante regulaciones, sino a través de procesos de educación y capacitación para las cooperativas y los actores del sector.

El debate entre candidatos a la Gobernación se realizó el miércoles y reunió a 17 aspirantes y representantes de organizaciones políticas, quienes expusieron sus propuestas sobre los principales desafíos del departamento rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play