¿En qué consiste el Taxi Aéreo que promueve el Gobierno?

El Gobierno anunció la implementación de un servicio de Taxi Aéreo en Bolivia, una iniciativa que busca mejorar la conectividad aérea hacia destinos con baja frecuencia de vuelos mediante la participación de aeronaves privadas.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció la puesta en marcha del servicio de Taxi Aéreo, una propuesta que permitirá a empresarios privados con aeronaves ofrecer transporte aéreo hacia destinos que actualmente cuentan con escasa cobertura.

La autoridad explicó que la iniciativa busca reforzar la conexión aérea con ciudades que presentan limitaciones en la frecuencia de vuelos comerciales, como Cobija, Guayaramerín y Riberalta.

Según Zamora, actualmente Cobija cuenta con un vuelo diario, mientras que Guayaramerín registra solo una frecuencia semanal.

“Estamos promoviendo el Taxi Aéreo. ¿Cómo funciona? Vamos a coordinar con empresarios bolivianos que tengan sus propios aviones y, por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), puedan prestar el servicio a estos lugares olvidados”, explicó el ministro.

Para la implementación de esta iniciativa, los operadores privados deberán coordinar con la DGAC, entidad encargada de establecer los requisitos para habilitar el servicio.

En ese sentido, la autoridad invitó a los empresarios que cuenten con aeronaves y estén interesados en participar del programa a acercarse a la DGAC para recabar información y cumplir con los requisitos correspondientes.

“Con esto vamos a tener una solución inmediata a lo que es la conexión a Cobija, Guayaramerín y Riberalta”, agregó Zamora.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se prevé que en los próximos días se brinden mayores detalles sobre el funcionamiento del servicio, así como las tarifas que se aplicarán para los primeros destinos contemplados en el programa.

Mira la programación en Red Uno Play