Martins volverá a jugar en La Paz luego de más de dos años

El Flecheiro pisa de nuevo el césped de Miraflores esta noche, marcando su retorno a la sede de Gobierno, tras 846 días de ausencia desde aquel emotivo adiós con la Verde.

Martin Suarez Vargas

11/03/2026 12:41

Jugadores de Oriente Petrolero junto a Marcelo Martins que viajaron a la ciudad de La Paz para el partido contra The Strongest. Foto: redes sociales de Marcelo Martins.
Bolivia.

El "Flecheiro" viajó a la sede de Gobierno con el primer plantel refinero para la revancha por los cuartos de final del Torneo Repechaje. Marcelo Martins forma parte de la delegación de Oriente Petrolero que enfrentará hoy a The Strongest, desde las 20:30, en el estadio Hernando Siles.

Oriente y Martins tendrán una difícil misión esta jornada. En el duelo de ida, el conjunto atigrado se impuso por 3-2, poniendo cuesta arriba la clasificación para el conjunto albiverde, que buscará la hazaña en la altura.

Si el técnico decide incluir a Marcelo Martins durante el encuentro, el delantero volvería a jugar oficialmente en La Paz después de más de dos años, ya que su último partido en esta ciudad fue el 16 de noviembre de 2023, en la victoria de la selección de Bolivia ante Perú por 2-0.

Recordemos que Martins debutó con Oriente tras su retiro el pasado 1 de marzo en la victoria por 5-1 ante Tomayapo, donde ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol. Posteriormente, jugó los últimos minutos en el partido de ida contra The Strongest, anotando el descuento final mediante un tiro penal.

