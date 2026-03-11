Duelo de gigantes: Real Madrid y Manchester City se enfrentan hoy por los octavos de la Champions

Hoy desde las 16:00 por los octavos de final de ida de la Champions, los Merengues reciben a los Citizens en el estadio Santiago Bernabéu de España.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de diciembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 1 a 2.

El partido estará dirigido Maurizio Mariani es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Fase de Liga : Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025)

: Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025)

: Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025)

: Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero)

: Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero) Fase de Liga : Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero)

: Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero) Play-offs : Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero)

: Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero) Play-offs: Real Madrid 2 vs Benfica 1 (25 de febrero)

Los resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Fase de Liga : Manchester City 2 vs Napoli 0 (18 de septiembre de 2025)

: Manchester City 2 vs Napoli 0 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Mónaco 2 vs Manchester City 2 (1 de octubre de 2025)

: Mónaco 2 vs Manchester City 2 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Villarreal 0 vs Manchester City 2 (21 de octubre de 2025)

: Villarreal 0 vs Manchester City 2 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Manchester City 4 vs Borussia Dortmund 1 (5 de noviembre de 2025)

: Manchester City 4 vs Borussia Dortmund 1 (5 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Manchester City 0 vs Bayer Leverkusen 2 (25 de noviembre de 2025)

: Manchester City 0 vs Bayer Leverkusen 2 (25 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : FK Bodo/Glimt 3 vs Manchester City 1 (20 de enero)

: FK Bodo/Glimt 3 vs Manchester City 1 (20 de enero) Fase de Liga: Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero).

Estos son los posibles titulares en uno y otro equipo:

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga o Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, O'Reilly; Semenyo, Cherki y Haaland.

