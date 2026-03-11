Duelo de gigantes: Real Madrid y Manchester City se enfrentan hoy por los octavos de la Champions

Españoles e ingleses se enfrentan hoy en lo que muchos consideran una final anticipada de los octavos de la Champions.
11/03/2026 11:49
Hoy desde las 16:00 por los octavos de final de ida de la Champions, los Merengues reciben a los Citizens en el estadio Santiago Bernabéu de España.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de diciembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 1 a 2.
El partido estará dirigido Maurizio Mariani es el elegido para dirigir el partido.
Estos son los posibles titulares en uno y otro equipo:
Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga o Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, O'Reilly; Semenyo, Cherki y Haaland.
