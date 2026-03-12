Calisaya: “Nuestro plan se basa en una La Paz eficiente, productiva, sostenible y humana"

Durante el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Orlando Calisaya Copana, presentó su propuesta de gobierno denominada “Plan Macuri”, estructurada en cuatro pilares orientados al desarrollo del departamento.

En su intervención, Calisaya explicó que su programa está basado en los ejes “La Paz eficiente, La Paz productiva, La Paz sostenible y La Paz humana”.

Estos ejes buscan impulsar mejoras en áreas como salud, producción agropecuaria y desarrollo social en las 20 provincias del departamento.

Propuestas en salud

En el ámbito de la salud, el candidato planteó la implementación y consolidación de un hospital materno infantil en la ciudad de El Alto, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada.

Asimismo, propuso la construcción de una nueva infraestructura para el complejo hospitalario de Miraflores en la ciudad de La Paz, argumentando que el actual edificio ya cumplió su vida útil.

“Esa infraestructura ya tiene más de 100 años de vigencia y ha cumplido su vida técnica. Es momento de que nuestra población pueda contar con instalaciones adecuadas”, sostuvo.

Calisaya también señaló que uno de los principales problemas del sistema sanitario departamental es la falta de una adecuada rectoría en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), institución que debe fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de atención.

Impulso al sector agropecuario

Dentro de sus propuestas productivas, el candidato planteó la creación de un banco de semen para el mejoramiento genético del ganado, iniciativa que busca fortalecer la producción agropecuaria en el departamento.

De acuerdo con Calisaya, esta medida permitiría a los productores de las 20 provincias del departamento de La Paz incrementar su productividad y mejorar la calidad de su producción.

El candidato afirmó que este tipo de proyectos contribuiría a que los agricultores y ganaderos produzcan más y mejor en menor tiempo y con menores costos, fortaleciendo la economía rural.

Con estas propuestas, Calisaya señaló que su candidatura busca impulsar un modelo de desarrollo que combine eficiencia institucional, crecimiento productivo y bienestar social para el departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play