Gutiérrez apuesta por financiar proyectos con regalías, créditos y alianzas público-privadas

El candidato a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Por la Soberanía (MPS), Clemente Gutiérrez, aseguró que los proyectos que propone para el departamento serán financiados mediante regalías mineras, financiamiento externo y alianzas público-privadas, además de recursos propios del departamento.

Durante el debate previo a las elecciones subnacionales, el aspirante explicó cómo pretende concretar obras relacionadas con represas, infraestructura vial e industrialización, entre ellas la construcción de una fábrica de cemento.

Gutiérrez señaló que una de las principales fuentes de financiamiento serán las regalías provenientes de la actividad minera, debido al potencial aurífero que existe en el departamento. Indicó que estos recursos permitirán impulsar proyectos estratégicos y mejorar la infraestructura regional.

Asimismo, planteó gestionar financiamiento externo, principalmente de países europeos, para ejecutar obras de gran envergadura, como la planta cementera que se proyecta instalar en la provincia Los Andes.

El candidato también propuso establecer alianzas público-privadas con participación de las comunidades, con el objetivo de atraer inversión, impulsar proyectos productivos y generar empleo.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la modernización de más de 10 represas existentes en el departamento, la construcción de una nueva represa, así como proyectos para mejorar carreteras hacia el norte paceño.

En su intervención, Gutiérrez señaló que la futura fábrica de cemento permitirá producir materiales para pavimento rígido en avenidas y carreteras, además de abastecer la demanda de construcción en el departamento, que cuenta con más de 3 millones de habitantes.

El postulante también planteó impulsar proyectos de industrialización para dinamizar la economía regional y generar oportunidades laborales para los jóvenes.

Finalmente, el candidato mencionó que dentro de su plan también se incluyen acciones ambientales para descontaminar ríos afectados por la minería y avanzar en la recuperación del lago Titicaca, mediante sistemas de tratamiento de agua y control de la actividad minera.



