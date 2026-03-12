Chui propone construir hospitales de tercer nivel en El Alto y La Paz

Durante el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante por Jallalla, Leopoldo Richard Chui Torres, presentó sus principales propuestas centradas en salud, atención a los jóvenes y protección de los adultos mayores.

Al iniciar su intervención, el candidato expresó condolencias por el accidente ocurrido en la ciudad de El Alto, que dejó víctimas fatales.

“Quiero disponer unos segundos para mis hermanos alteños que han muerto en el trágico accidente. Habla un alteño que está dolido por estas muertes”, señaló.

Propuesta de nuevos hospitales

En el eje de salud, el candidato planteó la construcción de dos hospitales para el departamento de La Paz.

El primero estaría ubicado en la ciudad de El Alto, específicamente en el campo ferial, donde se proyecta la construcción de un hospital de tercer nivel de 16 pisos.

Según explicó, este centro médico contaría con 40 quirófanos, consultorios externos y equipamiento moderno, además de infraestructura acorde a estándares internacionales.

“Vamos a instalar un hospital de tercer nivel con todas las condiciones de equipamiento e infraestructura, al nivel de los protocolos internacionales del 2030”, indicó.

Asimismo, señaló que en la ciudad de La Paz también se proyecta la construcción de un nuevo hospital, con el objetivo de fortalecer la atención médica en el departamento.

El candidato concluyó señalando que su propuesta busca reforzar el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en las ciudades con mayor demanda de servicios médicos.



Mira la programación en Red Uno Play