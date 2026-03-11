Elecciones subnacionales: ¿Cuántas papeletas recibirán y cuántas veces deberán marcar los votantes en La Paz?

El Tribunal Electoral informó que los ciudadanos del departamento de La Paz recibirán dos papeletas el 22 de marzo y deberán realizar cinco marcas para elegir autoridades municipales y departamentales.

De cara a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, el Tribunal Electoral recordó a la población del departamento de La Paz que el día de la votación los ciudadanos recibirán dos papeletas y deberán realizar cinco marcas para elegir a sus autoridades municipales y departamentales.

Papeleta café

La primera papeleta será de color café y corresponde a la elección de autoridades municipales, es decir, alcalde y concejales.

El alcalde es la autoridad encargada de administrar y ejecutar las políticas del municipio, mientras que los concejales cumplen funciones legislativas y de fiscalización dentro del gobierno municipal.

Papeleta gris

La segunda papeleta será de color gris y corresponde a la elección de autoridades departamentales. En este caso, la papeleta estará dividida en tres franjas.

En la primera franja, los votantes deberán elegir al gobernador, autoridad responsable de administrar y dirigir el gobierno departamental.

La segunda franja corresponde a los asambleístas departamentales por territorio, donde, en el caso del departamento de La Paz, se eligen 20 representantes, uno por cada provincia.

Finalmente, la tercera franja será para la elección de asambleístas departamentales por población, que se asignarán de acuerdo con el porcentaje de votos que obtenga cada fuerza política.

¿Cuántas veces marcar?

De esta manera, el electorado deberá marcar cinco veces en total entre ambas papeletas: una para alcalde, una para concejales, una para gobernador, una para asambleísta por territorio y una para asambleísta por población.

Las autoridades electorales también invitaron a la población a informarse sobre las propuestas de los candidatos y a participar en los debates organizados por el Órgano Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, con el objetivo de promover un voto informado en los comicios subnacionales.

