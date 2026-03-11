¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al precio de los celulares en Bolivia?

A casi dos meses del ‘Arancel 0’, la venta de celulares en diferentes puntos de la ciudad enfrenta un nuevo enemigo: el impacto de la guerra al otro lado del mundo. La escasez de materias primas derivadas del conflicto bélico, están empujando los precios al alza de manera global y local.

Esta tendencia internacional ha revertido el alivio que sintieron los compradores en diciembre, cuando equipos de alta gama bajaron de Bs. 5.000 a Bs. 3.990. Actualmente, la escasez de componentes clave como la memoria RAM está provocando que estos mismos modelos vuelvan a elevar sus precios.

La proporción de la subida es directa y golpea con más fuerza a los dispositivos de mayor rendimiento tecnológico. En el mercado cruceño, se registra un incremento de Bs 300 en la gama baja, Bs. 500 en la media y hasta Bs. 1.000 en la gama alta.

A pesar de que el arancel cero buscaba democratizar el acceso, equipos Android de alta gama ya se cotizan en Bs. 12.450. Por su parte, el último modelo de iPhone ha escalado hasta los Bs. 13.000 debido a la presión logística que impone el panorama bélico.

"Variamos los precios diariamente según la volatilidad del dólar paralelo y el costo de reposición de la mercadería", explican los vendedores en uno de los mercados cruceños.

Los comerciantes señalan que el encarecimiento del helio y otros materiales críticos para chips está afectando los costos de importación.

En medio de este escenario, aún persisten opciones accesibles como celulares de gama media desde los Bs. 750 para quienes priorizan lo esencial. También se mantienen en oferta equipos de Bs. 3.550 con cámaras potentes, ideales para quienes buscan calidad sin llegar a los precios de lujo.

Foto: Naira Menacho | Red Uno.

Respecto a las medidas estatales, los gremiales indican que el arancel cero está beneficiando principalmente a las empresas privadas que revenden el producto. Estas corporaciones compran al por mayor en centros populares para abastecer sus tiendas, aprovechando los márgenes de precio.

"En diciembre los precios eran accesibles, pero hoy la guerra y el dólar mandan", sentencian los vendedores con preocupación.

La incertidumbre sobre la duración del conflicto sugiere que la tecnología seguirá encareciéndose durante el resto de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play