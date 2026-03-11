Gran remate de la Alasita este domingo 15 de marzo

Feriantes preparan actividades para atraer al público, entre ellas el sorteo de una motocicleta 0 km. Las ventas de miniaturas bajaron en los últimos días.

La Feria de la Alasita ingresa a su recta final y este domingo 15 de marzo se realizará el tradicional gran remate de productos, actividad que marcará la clausura de esta festividad donde miles de personas adquieren miniaturas con la esperanza de que sus deseos se hagan realidad.

Comerciantes y feriantes informaron que en los últimos días preparan diversas actividades para incentivar la visita del público al campo ferial, entre ellas el sorteo de una motocicleta 0 kilómetros como premio principal.

“El domingo 15 ya es el día final de la clausura, el gran remate, como le llamamos. Entonces ya nos quedan pocos días de esta feria”, señalaron los comerciantes.

Según explicaron, la iniciativa también busca impulsar la compra de miniaturas, ya que en los últimos días se registró una disminución en las ventas, debido principalmente a los días de lluvia y al inicio de las actividades escolares.

Para participar del sorteo, los visitantes reciben seis tickets de diferentes colores, de los cuales cinco deben ser canjeados por un cupón válido que permitirá ingresar al sorteo de la motocicleta.

El sorteo se realizará el sábado 14 de marzo por la tarde, mientras que la entrega del premio está prevista durante el gran remate del domingo 15, cuando se realizará el cierre oficial de la feria.

Los feriantes también invitaron a la población a participar de las últimas jornadas de la Alasita.

“Invitamos al público en general a que pasen y puedan adquirir su miniatura. Los deseos y sueños se hacen realidad en Alasita”, manifestaron.

