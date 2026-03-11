TEMAS DE HOY:
Elías Tejerina Frías Deslizamiento Tarija Atraco a farmacia

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¡Atención! Conozca cómo podrá emitir facturas pagando solo el 5% sobre sus ventas a través del 7 – RG propuesto por el gobierno

El Ministerio de Economía aclara que este sistema es totalmente voluntario y busca facilitar el crecimiento de microempresas y profesionales independientes sin afectar a quienes ya pertenecen al Régimen Simplificado.

Milen Saavedra

11/03/2026 17:34

El Gobierno impulsa el "7-RG": El nuevo régimen para que emprendedores facturen pagando solo el 5%. Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay.
Bolivia

Escuchar esta nota

En un esfuerzo por dinamizar la economía y fomentar la formalización de nuevos negocios, el Gobierno Nacional presentó los detalles del Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, el cual introduce el sistema 7-RG (Régimen General con Tasa Integrada). Esta medida está diseñada específicamente para emprendedores, microempresas y profesionales que buscan expandir sus mercados mediante la emisión de facturas.

¿Qué es el 7-RG y quiénes pueden beneficiarse?

El 7-RG se presenta como un sistema integrado que unifica varios impuestos en uno solo. Su principal atractivo es una tasa fija del 5% sobre el total de las ventas brutas, la cual sustituye y unifica el pago de:

  1. IVA (Impuesto al Valor Agregado)

  2. IT (Impuesto a las Transacciones)

  3. IUE (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas)

Este régimen está pensado para aquellos que desean dar el salto a mercados más grandes (como vender a empresas medianas o grandes o participar en licitaciones) que requieren obligatoriamente el respaldo de una factura.

No es una "trampa": La voluntariedad es la clave

Ante la difusión de comentarios malintencionados que sugerían que este sistema obligaría a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado a migrar, el Ministerio de Economía ha sido enfático: el 7-RG es 100% voluntario.

  • Sin migraciones automáticas: Nadie será cambiado de régimen sin su consentimiento expreso.

  • Respeto al sistema actual: Los vivanderos, comerciantes minoristas y artesanos que ya pertenecen al Régimen Simplificado pueden permanecer en él sin ninguna variación si así lo desean.

  • Control del contribuyente: La decisión de ingresar al 7-RG es personal y depende únicamente del deseo de crecimiento del emprendedor.

"Este régimen es para quien quiera crecer. Si decides emitir facturas para acceder a mejores oportunidades, ahora tienes un sistema más sencillo y barato", señalaron autoridades del área.

Ventajas competitivas

La implementación de este sistema busca reducir la carga administrativa para el pequeño contribuyente. Al pagar un tributo unificado de solo el 5%, el emprendedor no solo ahorra dinero frente al régimen general convencional, sino que también simplifica sus declaraciones mensuales, permitiéndole enfocarse en la producción y venta de sus servicios o productos.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

22:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

22:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD