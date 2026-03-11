¡Atención! Conozca cómo podrá emitir facturas pagando solo el 5% sobre sus ventas a través del 7 – RG propuesto por el gobierno

En un esfuerzo por dinamizar la economía y fomentar la formalización de nuevos negocios, el Gobierno Nacional presentó los detalles del Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, el cual introduce el sistema 7-RG (Régimen General con Tasa Integrada). Esta medida está diseñada específicamente para emprendedores, microempresas y profesionales que buscan expandir sus mercados mediante la emisión de facturas.

¿Qué es el 7-RG y quiénes pueden beneficiarse?

El 7-RG se presenta como un sistema integrado que unifica varios impuestos en uno solo. Su principal atractivo es una tasa fija del 5% sobre el total de las ventas brutas, la cual sustituye y unifica el pago de:

IVA (Impuesto al Valor Agregado) IT (Impuesto a las Transacciones) IUE (Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas)

Este régimen está pensado para aquellos que desean dar el salto a mercados más grandes (como vender a empresas medianas o grandes o participar en licitaciones) que requieren obligatoriamente el respaldo de una factura.

No es una "trampa": La voluntariedad es la clave

Ante la difusión de comentarios malintencionados que sugerían que este sistema obligaría a los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado a migrar, el Ministerio de Economía ha sido enfático: el 7-RG es 100% voluntario.

Sin migraciones automáticas: Nadie será cambiado de régimen sin su consentimiento expreso.

Respeto al sistema actual: Los vivanderos, comerciantes minoristas y artesanos que ya pertenecen al Régimen Simplificado pueden permanecer en él sin ninguna variación si así lo desean.

Control del contribuyente: La decisión de ingresar al 7-RG es personal y depende únicamente del deseo de crecimiento del emprendedor.

"Este régimen es para quien quiera crecer. Si decides emitir facturas para acceder a mejores oportunidades, ahora tienes un sistema más sencillo y barato", señalaron autoridades del área.

Ventajas competitivas

La implementación de este sistema busca reducir la carga administrativa para el pequeño contribuyente. Al pagar un tributo unificado de solo el 5%, el emprendedor no solo ahorra dinero frente al régimen general convencional, sino que también simplifica sus declaraciones mensuales, permitiéndole enfocarse en la producción y venta de sus servicios o productos.

Mira la programación en Red Uno Play