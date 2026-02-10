Alcaldía cancela facturas atrasadas en mercados y anuncia que comerciantes pagarán servicios desde 2026

El vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, informó que los pagos pendientes de luz y agua en los mercados La Ramada y Los Pozos ya fueron cancelados, y que desde la gestión 2026 los comerciantes serán responsables de cubrir directamente estos servicios.

“La reconexión de luz y agua se está llevando a cabo hoy mismo, pero este es el último pago que realiza la Alcaldía para regularizar servicios heredados de acuerdos políticos anteriores”, explicó Montenegro.

Agregó que “el resto de los mercados y comerciantes ya cumplen con sus obligaciones de manera normal”.

Sin embargo, algunos comerciantes del mercado nuevo La Ramada denunciaron que hasta el cierre de esta nota el servicio de agua aún no se había restablecido.

“Seguimos como hace 15 días sin agua. Nos prometen que ya está cancelado, pero seguimos sin servicio”, declaró uno de los dirigentes del mercado.

Mientras tanto, los comerciantes se ven obligados a traer agua desde sus domicilios para poder mantener operativos los baños y la actividad comercial del lugar.

Montenegro enfatizó que a partir de ahora “se acabó el abuso por parte de los dirigentes de estos mercados y cada comerciante debe asumir sus responsabilidades”.

