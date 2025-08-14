¿Habrá atención en los mercados este fin de semana electoral? Esto dicen los dirigentes

En vísperas de las elecciones generales, la población se pregunta si los diferentes centros de abastecimiento estarán abiertos para atender sus necesidades. Edgar Álvarez, dirigente del sector de mercados, ha confirmado que los diferentes mercados de la capital cruceña no abrirán el domingo 19 de octubre, en acatamiento al auto de buen gobierno.

"No habrá atención en ningún mercado el día domingo, como ya es costumbre en cada una de las elecciones", anunció Álvarez.

Para mitigar el impacto de esta medida, se ha coordinado con las asociaciones de comerciantes para que los mercados extiendan su horario de atención el sábado 18 de octubre. No obstante, se ha instruido a los comerciantes y a la población a tomar las previsiones necesarias, ya que la circulación vehicular y peatonal estará restringida a partir de la medianoche.

El dirigente también hizo una advertencia a los comerciantes que pretendan abrir sus puestos el día de las elecciones, señalando que las asociaciones tomarán medidas disciplinarias. "Arriesgan la sanción por parte del órgano electoral para la asociación", explicó Álvarez, enfatizando que no se puede permitir que una persona ponga en riesgo la seguridad alimentaria del resto.

La actividad en los mercados se retomará con normalidad el lunes 20 de octubre, desde las primeras horas de la madrugada.

Mira la programación en Red Uno Play