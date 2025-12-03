Confirman que Manfred Reyes Villa buscará la reelección como alcalde en los comicios subnacionales 2026

El vocero de la Alcaldía de Cochabamba, Juan Ayaviri, confirmó este miércoles que el alcalde Manfred Reyes Villa buscará nuevamente la reelección en los comicios subnacionales de 2026, representando a su organización política APB–Súmate.

Ayaviri señaló que la repostulación del burgomaestre nunca estuvo en discusión dentro de su frente político.

“Nunca estuvo en debate, nunca estuvo en duda. La organización política que respalda a Manfred Reyes Villa siempre tuvo claro que el único candidato para las elecciones subnacionales 2026 para la Alcaldía de Cochabamba es Manfred Reyes Villa. Va a ir a la Alcaldía”, afirmó en rueda de prensa.

El vocero destacó que la actual gestión municipal ha otorgado estabilidad a la ciudad y sostuvo que existen proyectos en ejecución que requieren continuidad.

Ayaviri añadió que Reyes Villa mantiene una “visión de gestión” que, según dijo, debe profundizarse en una nueva administración municipal.

Mira la programación en Red Uno Play