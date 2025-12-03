Este jueves inicia el empadronamiento masivo rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026

Los Servicios de Registro Cívico (Serecí) iniciarán este jueves 4 de diciembre el empadronamiento masivo en los nueve departamentos del país, en el marco del calendario electoral de cara a las Elecciones Subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

El registro es presencial y contempla la captura de datos biométricos, huellas dactilares, fotografía facial y firma digital, además de información biográfica como nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, entre otros. Asimismo, se consigna el domicilio electoral, un dato clave para asignar el recinto de votación correspondiente.

Para facilitar el acceso de la población, las oficinas departamentales del Serecí habilitarán megacentros de empadronamiento y desplegarán brigadas móviles que recorrerán distintos municipios, con especial atención a las zonas rurales.

En esta etapa, el empadronamiento está dirigido a jóvenes que ya cumplieron 18 años o que los cumplirán hasta el 22 de marzo de 2026, así como a personas que hayan cambiado de domicilio. También podrán registrarse ciudadanos extranjeros que cuenten con residencia legal en Bolivia.

De acuerdo con el calendario electoral, el empadronamiento masivo se realizará del jueves 4 al martes 16 de diciembre, ofreciendo 13 días continuos para que la ciudadanía pueda completar su registro. El único requisito es presentar la cédula de identidad original y vigente.

El registro en el Padrón Electoral permite acceder a servicios como la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y otros documentos civiles. Además, habilita a las personas para ejercer su derecho y deber ciudadano de participar en los procesos electorales.

El Tribunal Supremo Electoral invita a la población a acudir a los puntos de registro habilitados y a participar activamente en este proceso democrático rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026.

Mira la programación en Red Uno Play