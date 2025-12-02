TEMAS DE HOY:
Sobreprecio en Emapa Ahogado piscina Mercado Los Pozos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Arbitrajes exponen “mal manejo y falta de control estatal”, advierte experto

El analista cuestionó además el rol de la Procuraduría General del Estado y la falta de un seguimiento riguroso a estos procesos. “El Procurador prácticamente ha dejado estos procesos y hay que ver cuál ha sido el seguimiento o el estado en el que se encuentran”. 

Hans Franco

02/12/2025 19:56

Foto: Analista advierte sobre arbitrajes millonarios contra Gestora Pública
La Paz

Escuchar esta nota

El analista internacional Francisco Solares se refirió a la existencia de dos procesos de arbitraje internacional en curso contra el Estado boliviano y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, con montos en disputa que superan los 200 millones de dólares.

Según Solares, los casos evidencian fallas en el manejo institucional y una posible falta de seguimiento adecuado desde instancias estatales.

“Lo que preocupa demasiado es que existen dos procesos (...) por montos millonarios. Esta situación pone en evidencia no solamente el mal manejo, sino que ahora el desafío del Gobierno es verificar que Bolivia haya cumplido con lo que corresponde”, señaló en declaraciones públicas.

El experto cuestionó además el desempeño de la Procuraduría General del Estado (PGE), al indicar que no habría realizado un seguimiento riguroso de los arbitrajes.

“El Procurador prácticamente ha dejado estos procesos y hay que ver cuál ha sido el seguimiento o el estado en el que se encuentran”, afirmó.

Solares también se refirió a la transición de autoridades tras la gestión del expresidente Luis Arce, sugiriendo que quienes dejaron sus cargos deben rendir cuentas públicas sobre el estado en que quedaron los litigios internacionales. “No solo mediante informes administrativos, sino también explicando al país las decisiones y omisiones que pudieron poner en riesgo recursos estatales”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, remarcando que la defensa de los intereses del país no recae únicamente en el Órgano Ejecutivo. “Aquí el llamado no es solamente al Gobierno, sino también a la Asamblea Legislativa (...) por todos los desfalcos. Yo creo que es importante su participación”, sostuvo.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD