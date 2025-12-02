Arbitrajes exponen “mal manejo y falta de control estatal”, advierte experto

El analista internacional Francisco Solares se refirió a la existencia de dos procesos de arbitraje internacional en curso contra el Estado boliviano y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, con montos en disputa que superan los 200 millones de dólares.

Según Solares, los casos evidencian fallas en el manejo institucional y una posible falta de seguimiento adecuado desde instancias estatales.

“Lo que preocupa demasiado es que existen dos procesos (...) por montos millonarios. Esta situación pone en evidencia no solamente el mal manejo, sino que ahora el desafío del Gobierno es verificar que Bolivia haya cumplido con lo que corresponde”, señaló en declaraciones públicas.

El experto cuestionó además el desempeño de la Procuraduría General del Estado (PGE), al indicar que no habría realizado un seguimiento riguroso de los arbitrajes.

“El Procurador prácticamente ha dejado estos procesos y hay que ver cuál ha sido el seguimiento o el estado en el que se encuentran”, afirmó.

Solares también se refirió a la transición de autoridades tras la gestión del expresidente Luis Arce, sugiriendo que quienes dejaron sus cargos deben rendir cuentas públicas sobre el estado en que quedaron los litigios internacionales. “No solo mediante informes administrativos, sino también explicando al país las decisiones y omisiones que pudieron poner en riesgo recursos estatales”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, remarcando que la defensa de los intereses del país no recae únicamente en el Órgano Ejecutivo. “Aquí el llamado no es solamente al Gobierno, sino también a la Asamblea Legislativa (...) por todos los desfalcos. Yo creo que es importante su participación”, sostuvo.

Mire el video:

