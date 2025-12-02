Delincuente roba Bs 6.500 tras forzar ingreso a una tienda en el Plan 3000

Un violento robo se registró en una tienda ubicada sobre la avenida Paurito, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz. El hecho ocurrió cuando un sujeto, acompañado presuntamente por otro cómplice, forzó uno de los ingresos principales y sustrajo dinero y mercancías mientras los propietarios no se encontraban en el lugar.

Según la denuncia efectuada a Ojo Ciudadano, el antisocial ingresó de madrugada, utilizando una gorra, polera negra y bermuda. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo el individuo vulnera la parte superior de la estructura para luego acceder al interior de la tienda, donde aprovechó la ausencia de la propietaria y la trabajadora para llevarse todo lo que pudo.

La víctima relató que el delincuente escapó con Bs 6.500 en efectivo y dos garrafas. El aviso llegó por parte de una vecina alrededor de las 07:00 de la mañana, quien al notar movimientos extraños alertó a la dueña. Al llegar al negocio, la afectada encontró una carretilla y una mochila abandonadas, presuntamente utilizadas por los responsables.

Testigos aseguraron que dos hombres participaron del hecho: uno ingresó al local desde la parte superior y otro permaneció en el exterior vigilando. “Ahí arriba entraron. Con pata de chivo forzaron para entrar y ya adentro abrieron con llaves”, explicó la comerciante.

La víctima también reveló que no es la primera vez que intentan robarle. Una semana antes, desconocidos “huequearon” la parte inferior del acceso sin lograr entrar. Ella sospecha que se trataría del mismo grupo delictivo que volvió para completar el robo.

Vecinos de la zona denunciaron que los robos son frecuentes y que muchos delincuentes acceden a las viviendas y negocios por los techos. “Hay harto maleante por acá”, advirtió la afectada, señalando que otros comercios y habitaciones también han sido vulnerados.

Sobre la presencia policial, la mujer sostuvo que la patrulla de la EPI-3 no atendió de inmediato la denuncia. “Dijeron que tenía que denunciar antes de 24 horas”, afirmó.

Los propietarios esperan que, mediante la revisión de las cámaras de seguridad, la Policía identifique al o los responsables. Mientras tanto, comerciantes de la avenida Paurito piden mayor patrullaje y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos delictivos en la zona.

