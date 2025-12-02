Delincuente roba Bs 6.500 tras forzar ingreso a una tienda en el Plan 3000

Al llegar al negocio, la afectada encontró una carretilla y una mochila abandonadas, presuntamente utilizadas por los responsables.
02/12/2025 9:06
Escuchar esta nota
Un violento robo se registró en una tienda ubicada sobre la avenida Paurito, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz. El hecho ocurrió cuando un sujeto, acompañado presuntamente por otro cómplice, forzó uno de los ingresos principales y sustrajo dinero y mercancías mientras los propietarios no se encontraban en el lugar.
Según la denuncia efectuada a Ojo Ciudadano, el antisocial ingresó de madrugada, utilizando una gorra, polera negra y bermuda. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo el individuo vulnera la parte superior de la estructura para luego acceder al interior de la tienda, donde aprovechó la ausencia de la propietaria y la trabajadora para llevarse todo lo que pudo.
Testigos aseguraron que dos hombres participaron del hecho: uno ingresó al local desde la parte superior y otro permaneció en el exterior vigilando. “Ahí arriba entraron. Con pata de chivo forzaron para entrar y ya adentro abrieron con llaves”, explicó la comerciante.
La víctima también reveló que no es la primera vez que intentan robarle. Una semana antes, desconocidos “huequearon” la parte inferior del acceso sin lograr entrar. Ella sospecha que se trataría del mismo grupo delictivo que volvió para completar el robo.
Vecinos de la zona denunciaron que los robos son frecuentes y que muchos delincuentes acceden a las viviendas y negocios por los techos. “Hay harto maleante por acá”, advirtió la afectada, señalando que otros comercios y habitaciones también han sido vulnerados.
Los propietarios esperan que, mediante la revisión de las cámaras de seguridad, la Policía identifique al o los responsables. Mientras tanto, comerciantes de la avenida Paurito piden mayor patrullaje y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos delictivos en la zona.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00