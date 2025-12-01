Mujer denuncia que policías de Tránsito exigieron depósitos a tres cuentas distintas para liberar su moto

Una ciudadana denunció que policías de Tránsito le exigieron 800 bolivianos para liberar su motocicleta tras un accidente, un monto que le pidieron depositar en tres cuentas diferentes, según afirmó.

La afectada calificó la situación como una irregularidad y solicitó que se investigue el procedimiento y se le devuelva su vehículo.

“La moto, nosotros tenemos una motito y está en Tránsito en el parqueo. Ahora nos quieren cobrar un monto de 800 bolivianos. Nos han dado un número de cuenta. Nos han hecho desistir para que no pongamos ninguna denuncia, porque la otra parte la hicieron huir, que fueron los causantes de lo que ahora tengo, que es la incapacidad de caminar”, declaró la mujer.

Según la denunciante, el sargento Ríos fue quien inicialmente tomó el caso, pero para “librarse de las manos”, el proceso pasó luego a otros dos sargentos, Castro y Aruquipa, complicando aún más la gestión del incidente.

La mujer relató que, tras el accidente, se sometió a una operación que costará 19.000 bolivianos, y que los gastos de atención médica los ha cubierto íntegramente su familia.

“No tenemos de dónde sacar para el alimento de nuestros hijos. Todo el gasto de la clínica fue por nuestra parte, porque la otra parte la dejaron huir”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play