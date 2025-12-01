Instaladores de gas natural denuncian sobreprecio en la compra de tuberías por parte de YPFB

El presidente de la Asociación de Instaladores de Gas Natural, Ángel Aráoz, denunció este lunes un presunto sobreprecio en la adquisición de tuberías de gas por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señalando que la estatal realizaba compras en el gobierno del MAS a través de empresas intermediarias que elevan injustificadamente los costos y afectan tanto al sector privado como al Estado.

Aráoz cuestionó que YPFB no realice las importaciones de tuberías de manera directa, pese a contar con las capacidades institucionales para hacerlo.

“¿Por qué Yacimientos no puede traer estas tuberías de forma directa y tiene que recurrir a una empresa intermediaria elevando costos? No solamente que en una primera etapa han dañado la economía de las empresas instaladoras, sino que ahora directamente va el daño hacia el Estado boliviano”, afirmó.

El dirigente explicó que existen ejemplos concretos que evidenciarían estas diferencias de precios. Según los instaladores, YPFB habría llegado a comprar tuberías de acero galvanizado a Bs 145, cuando una empresa privada podía adquirirlas por Bs 100, lo que refleja una brecha significativa y cuestionable en el costo final.

Ante esta situación, los instaladores de gas solicitaron al diputado Carlos Alarcón (Unidad) para que pueda solicitar formalmente una petición de informe escrito a YPFB, tomando en cuenta que las solicitudes de información realizadas anteriormente al expresidente de la estatal, Armin Dorgathen, “nunca fueron respondidas”.

Mira la programación en Red Uno Play