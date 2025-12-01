Rodrigo Paz denuncia que la Gestora “se gastó” los aportes de los jubilados

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no cuenta con los aportes que millones de bolivianos depositan cada mes para su futura jubilación.

“No están sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes. Entonces hay que reorganizar la Gestora para garantizar los recursos de quienes hemos aportado”, declaró Paz.

Antes de este anuncio, el mandatario sostuvo que su administración se basará “en la verdad” y criticó que anteriores gobiernos habrían despilfarrado Bs 16.000 millones destinados al pago de salarios, situación que ahora obliga al Ejecutivo a realizar una reingeniería financiera.

“Yo prefiero decir de frente la verdad a estar de forma demagógica indicando cualquier otra cosa. Es con la verdad, con una economía de verdad y no con lo que nos han engañado. $us 60.000 millones han mantenido una economía mentirosa y 40.000 millones extra son deuda interna y externa”, agregó.

La Gestora Pública inició operaciones plenas en mayo de 2023, asumiendo el pago de pensiones y la administración de los aportes de los trabajadores.

