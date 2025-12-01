Saucedo acusa al presidente del TDJ de Beni de frenar las elecciones judiciales

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recibió el respaldo de autoridades judiciales del Beni tras las acusaciones lanzadas en su contra por Charles Mejía, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de esa región.

Durante su intervención, Saucedo calificó a Mejía como “esbirro del exmagistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado” y lo responsabilizó de haber frenado las elecciones judiciales en cinco departamentos.

“Lamentablemente, hay esbirros de esta red que tejieron durante casi 20 años y que no entienden que su momento llegó a su final. No vamos a descansar hasta tener una justicia independiente y alejada de mezquindades y de intereses personales”, afirmó.

Consultado sobre el video que circuló la semana pasada, en el que Mejía lo acusa de exigirle su renuncia y de haber estado recluido en el penal de Palmasola, Saucedo evitó profundizar en el tema y respondió de manera breve:

“Cuando la lengua es larga, la mente se acorta, y con eso quiero responder contundentemente al presidente del TDJ de Beni”, dijo.

El titular del TSJ agregó que, si se llegara a presentar un proceso en su contra, asumirá defensa mediante todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución y la normativa penal.

“Que quede claro: no estamos en persecución de nadie. Vamos a hacer que se respete la institucionalidad y, si hay hechos de corrupción por los que debamos iniciar acciones legales, los vamos a iniciar”, remarcó.

