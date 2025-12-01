¡Retornó el pan de batalla! Pero ahora se vende hasta en 80 centavos en las tiendas

El precio del pan de batalla volvió a golpear el bolsillo de las familias cochabambinas. Este lunes, en varias tiendas de barrio el alimento se ofrecía a 80 centavos, un incremento que sorprendió a compradores y comerciantes, quienes hasta la semana pasada lo vendían a 50 centavos.

En un recorrido realizado por distintas zonas de la ciudad, las caseras explicaron que el abastecimiento se normalizó después del paro de 72 horas de los panificadores —viernes, sábado y domingo—, pero la cantidad entregada y el costo ya no son los mismos.

“Él me ha dado a 70 y yo estoy vendiendo a 80. La anterior semana vendía a 50 centavos”, relató una vendedora. “Es mucho, casi la mitad más. Antes nos daban a 40 para vender a 50”, añadió otra comerciante. El aumento provocó que muchos compradores reduzcan su consumo diario. “La gente ya no está viniendo por el costo. Antes venían a preguntar si había pan, ahora que hay, ya casi no vienen”, lamentó una casera.

“Estoy comprando muy poco, es muy caro. Una familia humilde ya no puede comer pan”, indicó la propietaria de una tienda. La situación fue más crítica en el mercado Calatayud, donde no llegó ni una sola unidad del pan de batalla.

Los panificadores no entregaron el producto y los comerciantes debieron ofrecer pan de Arani a precios de cuatro panes por 5 bolivianos o tres por 10. “No hay pan de batalla, estamos sufriendo. Que nos manden pancito, por favor”, imploró un comprador.

La Intendencia Municipal aclaró que, mientras el Gobierno y los panificadores no definan un nuevo precio, el valor oficial del pan de batalla continúa siendo de 0,50 bolivianos. “Si se vende a 80 centavos ya no es pan de batalla, es pan especial. Vamos a intensificar los controles, incluso en tiendas de barrio”, advirtió la autoridad.

También señaló que los insumos como harina, manteca y levadura han bajado de costo, y se presentará un informe el miércoles.

Los panificadores independientes —que nunca recibieron harina subvencionada— aseguraron que seguirán vendiendo el pan a 50 centavos, de modo que las tiendas lo comercialicen entre 60 y 70 centavos.

“Ellos quieren que apoyemos el precio de 80 centavos, pero no nos pueden obligar. Cuando nosotros no teníamos subvención, no nos apoyaron. Nosotros no nos vamos a someter”, afirmó una representante del sector.

Desde la zona norte, comerciantes confirmaron que solo los panificadores independientes entregaron pan este lunes, mientras que los federados no distribuyeron ninguna cantidad.

En la mayoría de tiendas, el precio final se fijó en 80 centavos por unidad, pese a la vigencia del precio oficial.

Mira la programación en Red Uno Play