Cerca de 30.000 personas viven con VIH en Bolivia; el 80% se concentra en Santa Cruz

Bolivia marca este 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con cifras que encienden alertas, pero también impulsan acción: más de 30.000 personas viven actualmente con VIH en el país, y 20.687 reciben terapia antirretroviral gratuita, un tratamiento que —cuando se cumple de forma continua— permite llevar una vida plena y evitar nuevas transmisiones.

A 41 años del primer caso registrado en el mundo, la respuesta boliviana acumula avances, desafíos y un llamado urgente a reforzar la prevención. Desde 1984 hasta hoy, el país notificó 46.442 casos, según datos del Ministerio de Salud.

Este año, Bolivia se adhiere al lema global: “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida: un futuro sin transmisión, con prevención y vida”, un mensaje que enfatiza la meta de eliminar la transmisión materno-infantil, ampliar el acceso a servicios de salud y frenar el avance de nuevas infecciones.

Durante el acto oficial realizado en el Hospital Los Andes de El Alto, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca, destacó el compromiso estatal: “Reafirmamos el liderazgo del país en la respuesta contra el Sida, celebramos los avances y asumimos los desafíos pendientes para construir un país libre de transmisión”.

Las autoridades remarcaron la importancia de la prevención primaria, que busca evitar nuevas infecciones mediante: Educación sexual integral, uso sistemático de condón, pruebas regulares de VIH, no compartir agujas ni implementos de inyección, tratamiento como prevención (TasP), acceso a medicamentos preventivos como la profilaxis postexposición (PrEP)

La viceministra recordó que la prevención debe combinar educación, acceso y políticas públicas, especialmente en poblaciones vulnerables.

Bolivia impulsa la Prevención Combinada, un enfoque que integra: Bio-médico: pruebas tempranas, tratamiento inmediato, control de infecciones de transmisión sexual y acceso a medicamentos para prevenir el VIH antes o después de una exposición.

Conductual: educación sexual, prácticas seguras, adherencia al tratamiento y hábitos saludables.

Estructural: lucha contra el estigma y discriminación, garantía de derechos y eliminación de barreras económicas y sociales en el acceso a salud.

Como parte de la respuesta integral, el país ejecuta la estrategia ETMI+, que apunta a erradicar la transmisión del VIH, sífilis, hepatitis B y chagas de madre a bebé.

Actualmente, Bolivia registra cerca de 800 menores viviendo con el virus y alrededor de 200 mujeres embarazadas con diagnóstico en 2025.

El Ministerio de Salud también impulsa la difusión del principio I = I, que confirma que una persona en tratamiento y con carga viral indetectable no transmite el virus, reduciendo el estigma y reforzando la adherencia terapéutica.

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba agrupan la gran mayoría de diagnósticos, lo que exige acciones focalizadas y sostenidas. El Ministerio de Salud coordina esfuerzos con entidades públicas, privadas, sociedad civil y cooperación internacional para construir una respuesta más inclusiva y equitativa. El objetivo es contundente: que cada persona en Bolivia viva con salud, dignidad y pleno ejercicio de sus derechos, en un país libre de nuevas infecciones.

Mira la programación en Red Uno Play